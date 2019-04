Angelina Jolie nie wyklucza kandydowania na urząd publiczny. „Nigdy nie mów nigdy!”

Od czasu rozstania z Bradem Pittem ponad dwa lata temu, Jolie koncentruje się na swojej pracy jako członkini Rady Stosunków Międzynarodowych, aktorka i ambasadorka dobrej woli UNHCR. Ostatnio jako przedstawicielka w urzędzie Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców wezwała narody do rozmieszczenia większej liczby kobiet w siłach pokojowych w celu zapobiegania przemocy seksualnej wobec uchodźców. Jolie zaznaczyła, że musi dojść do „zmiany prawa, które traktuje kobiety jako obywateli drugiej kategorii” .

W wywiadzie dla magazynu „People” , który w całości ukaże się 15 czerwca pytana o to, czy będzie ubiegać się o jakiś urząd publiczny stwierdziła: „Nigdy nie mów nigdy!” . Dodała jednak przy tym, że na razie „szuka innych przywódców” , którzy podjęliby ważne według niej kwestie.

Jolie, którą będziemy mogli niedługo oglądać w „Maleficent: Mistress of Evil” od dawna godzi karierę filmową z byciem mamą i aktywistką. Pytana o sens swojego życia mówiła w rozmowie z „People” , że „stara się po prostu mówić to, w co wierzy” .

