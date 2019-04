Tylko sześć par na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”. Kto pożegnał się z programem?

W piątek 5 kwietnia jako pierwsza zaprezentowała się blogerka Macademian Girl oaz Rafał Maserak. Za walc angielski jury przyznało im 28 punktów. W dalszej kolejności na parkiecie pojawili się Jakub Kucner i Lenka Klimentowa. Mister Polski 2017 i jego taneczna partnerka za taniec do utworu „Time of my life” zdobył 20 punktów. Następnie widzowie mogli oglądać taniec do piosenki „Don't give up” w wykonaniu Agnieszki Radwańskiej i Stefano Terrazzino, za który para otrzymała bardzo wysoką notę - 30 punktów.

W dalszej części programu na parkiecie pojawili się Mariusz Węgłowski i Katarzyna Vu Manh. Pasodoble to utworu z filmu „Mission: Impossible” zostało ocenione przez jury na 24 punkty. Niewidoma lekkoatletka, Joanna Mazur i Jan Kliment zatańczyli rumbę do piosenki „Kto nie kochał”. Jury przyznało im 26 punktów. Jurorom nie spodobał się za to taniec Tomasza "Gimpera" Działowego i Natalii Głębockiej, którzy otrzymali zaledwie 14 punktów. Jako ostatni zaprezentowali się Daniel Qczaj Kuczaj oraz Paulina Biernat, którzy dostali od jury 21 punktów. To nie był jednak koniec tanecznych zmagań. Uczestnicy wystąpili także w tańcach grupowych. Panie zdobyły dla swoich par po 28 punktów a panowie po 26.

Zagrożeni odpadnięciem z programu byli Jakub Kucner i Lenka Klimentowa oraz Daniel Kuczaj i Paulina Biernat. Z programem pożegnali się Daniel Kuczaj i Paulina Biernat, których widzowie nie zobaczą na parkiecie w kolejnym odcinku programu.