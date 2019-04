Uczestniczka „Tańca z Gwiazdami” mieszka w internacie, w pokoju bez łazienki. Jurorzy zszokowani

W ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami” niewidoma lekkoatletka zatańczyła wraz ze swoim partnerem tanecznym Janem Klimentem rumbę. Uwagę widzów oraz jurorów przykuł jednak materiał wideo, który wyemitowano przed występem pary. Na nagraniu pokazano, w jakich warunkach mieszka Joanna Mazur. Biegaczka opowiedziała, że w wieku 14 lat przeprowadziła się do Krakowa. Na tą decyzję miał wpływ m.in. fakt, iż rówieśnicy krytykowali jej niepełnosprawność. Od momentu przeprowadzki zawodniczka mieszka w internacie w Krakowie w pokoju, który nie ma nawet łazienki. Mieszkańcy internatu muszą korzystać ze wspólnej łazienki znajdującej się na korytarzu.

Relacja Joanny Mazur zszokowała jurorów. – Oczywiście jestem wzruszony, ale muszę też powiedzieć, że jestem zażenowany, zawstydzony tym, że osoba, dla której na mistrzostwach świata grano Mazurka Dąbrowskiego, żyje w takich warunkach. Gdzie są instytucje państwa odpowiedzialne za to, aby taką osobę docenić? Gdzie są sponsorzy prywatni, którzy będą doceniać piłkarza z trzecioligowego klubu? Przepraszam, nie chcę nikogo obrażać, ale tu stoi mistrzyni świata. Jeszcze raz czuję się zażenowany, a z Ciebie Joasiu jestem dumny – stwierdził aktor Andrzej Grabowski. – Nie mogę mówić po tym filmie, bo ja bym cię przyjęła do swojego domu. Mnie zatkało po tym co, zobaczyłam. Szlag mnie trafia, że żyjemy w takim państwie. Mistrzyni świata, a ma toaletę na zewnątrz. To jest straszne. Coś koszmarnego. Nie zdawaliśmy sobie sprawy. Zaapelujmy do ludzi. Znajdźmy sponsora tej kobiecie – dodała Iwona Pavlović.

– Dziękuję bardzo i przepraszam za ten filmik, ale taka jest właśnie prawda. Tak wygląda właśnie życie – dodała Joanna Mazur.

Kim jest Joanna Mazur?

Urodzona w 1990 roku Joanna Mazur w wieku 7 lat zaczęła tracić wzrok z powodu rzadkiej wady genetycznej. Kiedy skończyła 13 lat schorzenie postępowało w tak szybkim tempie, że nastolatka nie mogła chodzić do normalnej szkoły. Dlatego też przeprowadziła się do Krakowa, gdzie zaczęła chodzić do szkoły, która specjalizuje się w pracy z dziećmi niewidomymi. Ukończyła studia na kierunku pedagogika terapeutyczna ze specjalizacją w kierunku rehabilitacji ruchowej oraz szkołę masażu. Pasją Joanny Mazur jest bieganie. Ponieważ przy jej schorzeniu może ono sprawiać pewne problemy, lekkoatletka biega z przewodnikiem – Michałem Stawickim.

Joanna Mazur ma pokaźną kolekcję medali. W 2016 roku na Mistrzostwach Europy osób niepełnosprawnych zdobyła złoto na dystansie 200 m oraz srebro na dystansie 100 m. W lekkoatletycznych mistrzostwach świata osób niepełnosprawnych w Londynie w 2017 roku wygrała złoty medal za bieg na dystansie 1500 m. Z tych samych MŚ przywiozła też srebro za bieg na dystansach 800 m oraz brąz za 400 m.

Kto odpadł w ostatnim odcinku „Tańca z Gwiazdami”?



Zagrożeni odpadnięciem z programu byli Jakub Kucner i Lenka Klimentowa oraz Daniel Kuczaj i Paulina Biernat. Z programem pożegnali się Daniel Kuczaj i Paulina Biernat, których widzowie nie zobaczą na parkiecie w kolejnym odcinku programu.