Ukaże się pośmiertny album Aviciiego. Rok po samobójstwie artysty

Tim Bergling, który posługiwał się pseudonimem Avicii, zmarł 20 kwietnia 2018 roku. Popełnił samobójstwo. Miał 28 lat. Jak podaje CNN, artysta, który zyskał popularność na całym świecie, pozostawił po sobie zbiór „prawie gotowych utworów”. Przy ich dokończeniu, by być „jak najbliżej wizji” artysty, pracowali twórcy, z którymi Tim współpracował za życia. Pośmiertnie wydany album Aviciiego ukaże się 6 czerwca. Pierwszy singiel pt. „SOS” będzie miał swoją premierę 10 kwietnia.

Avicii nie żyje

Krewni artysty przyznali, że Avicii przed śmiercią zadawał sobie pytania o sens życia. „Nasz ukochany Tom był poszukiwaczem, a jego krucha artystyczna dusza poszukiwała odpowiedzi na egzystencjalne pytania. Był perfekcjonistą, który podróżował i ciężko pracował w tempie, które wywoływało ekstremalny stres” – napisano w oświadczeniu.

Krewni Aviciiego przyznali, że artysta po podjęciu decyzji o zawieszeniu koncertów, chciał znaleźć równowagę w życiu, by być szczęśliwym i zdolnym robienia tego, co kocha, czyli muzyki. „Zmagał się z myślami o sensie, życiu, szczęściu. Nie mógł już dłużej iść. Chciał odnaleźć pokój” – podkreśliła rodzina artysty. W oświadczeniu znalazło się stwierdzenie, że Avicii nie był stworzony do życia w wielkim świecie biznesu. „Był wrażliwym facetem, który kochał swoich fanów, ale unikał światła reflektorów” – podsumowano.