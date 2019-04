Krwawe zabójstwa i miliony dolarów, czyli „Gra o tron” w liczbach

3642 minuty

Tyle trwają wszystkie dotychczasowe odcinki „Gry o Tron”. Ósmy sezon powiększy ten wynik o kolejne 410 minut.

174 373

Liczba ofiar krwawych pojedynków w Westeros do końca siódmego sezonu.

56 proc.

Spośród 330 bohaterów, którzy zaznaczyli swoją obecność w sadze, tyle straciło życie. 74 proc. na skutek zadanych im ran, ale 12 proc. w wyniku poparzeń i 5 proc. - otrucia. Nowe postacie mają 14-procentowe ryzyko poniesienia śmierci w czasie pierwszej godziny od pojawienia się na ekranie.

11

Tyle postaci z pilota serialu dożyło ósmego sezonu (licząc jednego wskrzeszonego bohatra). To: Jon Snow, Bran Stark, Sansa Stark, Arya Stark, Cersei Lannister, Jaime Lannister, Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen, Ser Jorah Mormont, The Hound, and Theon Greyjoy.

22 mln

To średnia oglądalność każdego z odcinków serialu. Oczywiście, na podstawie legalnych źródeł.

77,91 mln

Tyle razy nielegalnie ściągnięto pierwszy epizod siódmego sezonu „GoT”. W niektórych okresach serial generował 14 procent światowego piractwa.

15 mln

Wynosi budżet każdego z odcinków ósmego sezonu.

55 nocy

Tak długą kręcono bitwę pod Winterfell, która znajdzie się w trzecim odcinku nowego sezonu. Całość zdjęć zajęło 10 miesięcy bez dnia przerwy.

65 mln dolarów

Na tyle szacowany jest majątek, który dzięki produkcji, zgromadził George R.R. Martin. Nie zmienił jednak stylu życiu. Mieszka w niewielkim domu w New Mexico i jeździ wysłużoną Mazdą CX-7.