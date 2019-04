Joanna Kulig zagra jedną z głównych ról w serialu Netfliksa! Znamy szczegóły

„The Eddy” zapowiadany jest przez Netfliksa jako dramat muzyczny osadzony w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego Paryża. Jego akcja toczyć się będzie wokół jednego z paryskich klubów. To opowieść o jego właścicielu, członkach grającego tam na stałe zespołu i otaczającym ich, tętniącym życiem mieście.

Joanna Kulig, zdobywczyni m.in. Europejskiej Nagrody Filmowej za rolę Zuli w „Zimnej wojnie”, ponownie wcieli się w rolę kobiety, w której życiu ważna jest muzyka. Tym razem zagra Maję – kobietę o niezwykłym głosie, która boryka się z problemem alkoholowym. „Poza sceną czuje się zagubiona, niepewna kierunku, w którym zmierza jej życie. W obecnej sytuacji zdaje się, że nie pozostaje jej nic innego jak dołączyć do zespołu Elliota, któremu od czasu do czasu partneruje, mimo, że do tej pory opierała się podjęciu tej decyzji” – tak postać odgrywaną przez Polkę charakteryzują twórcy.

Kręcony w Paryżu ośmioodcinkowy serial produkcji Endeavor Content będzie dostępny wyłącznie na Netflix. Dwa pierwsze odcinki wyreżyseruje Damien Chazelle („La La Land”), scenariusz do sześciu stworzył Jack Thorne („Skarb Narodów”, „To właśnie Anglia”, „Cudowny Chłopak”). Aktorzy zaśpiewają hity Glena Ballarda, który ma na swoim koncie m.in. przeboje „Jagged Little Pill” Alanis Morissette i „Bad” Michaela Jacksona.

Zdjęcia realizowane będą we Francji. W serialu pojawią się dialogi w językach: francuskim, angielskimi i arabskim.