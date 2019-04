Dwa pytania, zła odpowiedź. Uczestnik „Milionerów” nie wygrał nawet 1000 zł

Jako pierwszy w ostatnim odcinku „Milionerów” szansę gry o milion miał Janusz Popłonkowski w Płońska. Problemy pojawiły się jednak już przy drugim pytaniu za gwarantowaną sumę 1000 zł. Hubert Urbański pytał gracza o konfederację targowicką.

29 września 1794 r. na przywódcach konfederacji targowickiej wykonano wyroki śmierci według średniowiecznej formuły in effigie, czyli:

A) obalając ich pomniki

B) łamiąc ich kołem

C) wieszając ich portrety

D) gilotynując ich giermków

Początkowo uczestnik programu chciał wziąć koło ratunkowego, jednak po ponownym przeczytaniu pytania zrezygnował z tego pomysłu i zaznaczył odpowiedź B. Ponieważ była ona błędna, Janusz nie wygrał nawet złotówki. Poprawna odpowiedź na to pytanie to C - średniowieczna formuła in effigie to kara śmierci wykonana na wizerunku skazanego poprzez wieszanie jego portretu.

Rektor czy papież?

Kolejną uczestniczką walczącą o milion złotych była Paulina Kulawiec z Warszawy. Bez większych trudności odpowiedziała na pytania o dzielnice polskiej stolicy oraz definicję stepowania i wygrała 1000 złotych. Kłopoty niespodziewanie pojawiły się przy trzecim pytaniu za 2000 złotych.

Do kogo zwracamy się „Magnificencjo”?

A) do prezydenta

B) do rektora

C) do ordynatora

D) do papieża

Zawodniczka wykluczyła odpowiedzi A oraz C. Po chwili wahania między B i D zawierzyła swojej intuicji i wybrała papieża. To był błąd, ponieważ zwrotu Magnificencjo używamy w odniesieniu do rektora. Paulina Kulawiec wygrała 1000 złotych i straciła szansę gry o milion złotych.

