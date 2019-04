Madonna wystąpi podczas finału Eurowizji. Kto za to zapłacił? Znamy stawkę

Piosenkarka ma wykonać dwa utwory. Jeden z nich ma być dobrze znanym singlem, a drugi nową piosenką. Wcześniejsze doniesienia wskazywały na to, że w związku z nią właśnie Madonna miała wejść w konflikt z producentami konkursu. Utwór miał bowiem zawiera polityczne przesłanie. „The Independent” informuje, że wynajęcie gwiazdy na tę okazję kosztowała około 1 mln dolarów, a rachunek płacił biznesmen Sylvan Adams, który osiedlił się w Tel Awiwie.

W tym roku gospodarzem konkursu wokalnego jest Izrael po tym, jak Netta z tego kraju z piosenką „Toy” wygrała Eurowizję w 2018 roku. Wybór lokalizacji spowodował wiele kontrowersji, a osobistości z całego świata zbojkotowały ceremonię. Peter Gabriel, Vivienne Westwood i Roger Waters byli wśród 50 brytyjskich osób ze świata kultury, które podpisały się pod listem otwartym do BBC, aby popchnęło organizatorów do przeniesienia konkursu do innego kraju.

Początkowo premier Izraela Benjamin Netanyahu chciał zorganizować konkurs w Jerozolimie, jednak ze względu na toczące się walki, zdecydowano w końcu, że odbędzie się on w Tel Awiwie.

Madonna występowała już w Izraelu trzy razy – w 1993, 2009 i 2012 roku.

