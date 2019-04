Polsko-niemiecki thriller psychologiczny „Terapia”. Znamy datę premiery

„Terapia” to historia zbuntowanej 16-letniej Isabell, która przyjeżdża do małej wioski w polskich Sudetach. Nie będzie to jednak wakacyjny wypoczynek, bowiem przyjechała tutaj razem z matką na grupową terapię. Dziewczyna na początku jest sceptycznie nastawiona do pomysłu i nie chce współpracować, jednak z biegiem czasu angażuje się w zajęcia i integruje z innymi uczestnikami. Dzieje się to pod czujnym okiem terapeuty Einara, który wraz z żoną Julią zaczyna mieć coraz większy wpływ na nastolatkę. Gdy jedna z uczestniczek terapii znika bez śladu, Isabell zaczyna podejrzewać, że Einar ma z tym związek…

Główną rolę zagrała Stephanie Amarell, która debiutowała w „Białej wstążce” Michaela Hanekego (2009), a ostatnio polscy widzowie mogli oglądać jej występ w popularnym serialu Netflixa – „Dark”. Za rolę Isabell młoda aktorka otrzymała nagrodę na festiwalu filmowym w Norymberdze. Wśród obsady znajdziemy polski akcent w postaci Mirosława Baki („Krótki film o zabijaniu”, „Chłopaki nie płaczą”, „Jak Strong”, „Chyłka – zaginięcie”) w roli inspektora prowadzącego sprawę zaginięcia uczestniczki terapii.

Za reżyserię filmu odpowiada Constanze Knoche, za zdjęcia Andreas Bergmann, a twórcami scenariusza są Leis Bagdach i Constanze Knoche. Dystrybucją w Polsce zajmuje się Holly Pictures. Premiera filmu 26 kwietnia.