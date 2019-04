Julianne Moore w adaptacji powieści Stephena Kinga. Produkcją zajmie się J.J. Abrams

Książka Stephena Kinga, na podstawie której powstaje serial, w Polsce pojawiła się pod tytułem „Historia Lisey” . Opowiada o historii Lisey Bebusher Landon, po śmierci jej męża, z którym spędziła 25 lat. Zanim się pobrali, Lisey dowiedziała się od męża o krwawych źródłach jego twórczości i odwiedziła Księżyc Boo'ya, na który często uciekał. To miejsce w równym stopniu przerażało, jak i koiło udręczony wspomnieniami umysł pisarza, a zarazem było źródłem inspiracji. Teraz nadszedł czas by Lisey ponownie udała się na Księżyc Boo'ya i stawiła czoła szaleństwu i demonom, które brutalnie wdarły się do jej świata i rodziny. Zwykłe porządkowanie dokumentów po zmarłym mężu przez wdowę, staje się podróżą w głąb mroku, w którym przebywał za życia Scott Landon.

To nie pierwsza rola Julianne Moore w filmie na podstawie powieści Stephena Kinga. Wcześniej wcieliła się w rolę Margaret White w filmie „Carrie” – horrorze z 2013 roku.

Autorem scenariusza do każdego z 8 odcinków serialu ma być Stephen King. Produkcją zajmie się J.J. Abrams ze swoim studiem Bad Robot.

