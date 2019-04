Zakościelny pozuje do zdjęcia w aucie przy 137 km/h. „Najważniejsze, że prędkość nieprzekroczona”

„Wraz z moją Renulką »cisnymy« na zdjęcia do Rybnika. Swoją drogą to już chyba ostatni raz gdy przyjeżdżamy tu z serialem „Diagnoza”. Tak moi drodzy tym sezonem najprawdopodobniej zakończymy przygodę z lekarzami ze Specjalistycznego Szpitala nr.4 w Rybniku” – napisał Maciej Zakościelny na Instagramie. Po chwili dodał jednak, że jest to żart, a ostatnia seria produkcji nie będzie ostatnią. Wpis aktora i tak zaktywizował internautów. Część z nich skupiła się na serialu, inni z kolei zwrócili uwagę na zdjęcie dodane przez Zakościelnego.

„Patrz Pan na drogę lepiej”