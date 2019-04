Zakościelny pozuje do zdjęcia w aucie przy 137 km/h. „Najważniejsze, że prędkość nieprzekroczona”

„Wraz z moją Renulką »cisnymy« na zdjęcia do Rybnika. Swoją drogą to już chyba ostatni raz gdy przyjeżdżamy tu z serialem „Diagnoza”. Tak moi drodzy tym sezonem najprawdopodobniej zakończymy przygodę z lekarzami ze Specjalistycznego Szpitala nr.4 w Rybniku” – napisał Maciej Zakościelny na Instagramie. Po chwili dodał jednak, że jest to żart, a ostatnia seria produkcji nie będzie ostatnią. Wpis aktora i tak zaktywizował internautów. Część z nich skupiła się na serialu, inni z kolei zwrócili uwagę na zdjęcie dodane przez Zakościelnego.

„Patrz Pan na drogę lepiej”

Na zdjęciu widać, jak aktor pozuje do obiektywu, nie zwracając uwagi na to, co dzieje się na drodze. Prędkościomierz wskazywał 137 km/h, co oburzyło niektórych komentujących. „Przy 137km/h lepiej patrzeć na drogę a nie w aparat” – napisał jeden z użytkowników. „Panie Maciej, patrz Pan na drogę lepiej” – dodał ktoś inny. Na uwagi internautów odpowiedział sam zainteresowany. „Najważniejsze, że prędkość nie przekroczona” – odpisał jednemu z użytkowników. „Tę drogę pokonuję z zamkniętymi oczami” – dodał pod innym z komentarzy.

