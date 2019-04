„Opowieści z San Francisco” zadebiutują 7 czerwca. Netflix ujawnia szczegóły

Oparty na powieściach Armisteada Maupina serial „Opowieści z San Francisco”pokazuje kolejny dalsze losy Mary Ann (Laura Linney), która 20 lat po tym, jak opuściła San Francisco, aby poświęcić się karierze, wraca do rodzinnego miasta, w którym dalej mieszka jej córka (Ellen Page) i były mąż Brian (Paul Gross). Próbując uciec od kryzysu wieku średniego, do którego doprowadziło ją jej pozornie idealne życie w Connecticut, Mary Ann wraca do domu, gdzie, dzięki Annie Madrigal (Olympia Dukakis) i mieszkańcom 28 Barbary Lane, jej życie szybko wraca na właściwy tor.

Serial „Opowieści z San Francisco”został wyprodukowany przez Working Title Television i NBCUniversal International dla Netflix. Showrunnerką i producentką wykonawczą serialu jest Lauren Morelli. Producentami wykonawczymi są także Alan Poul, Armistead Maupin i Laura Linney oraz Andrew Stearn, Liza Chasin, Tim Bevan i Eric Fellner z Working Title.

