Niespodzianka dla fanów „Gry o Tron”. Te filmiki sporo zdradzają!

Nagrania z odtwórcami głównych ról w serialu HBO zebrane zostały w serię „Obsada pamięta” . Bohaterami filmików są m.n. Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Maisie Williams (Arya Stark), Peter Dinnklage (Tyrion Lannister) czy Kit Harrington (Jon Snow). Aktorzy, dla większości z których „Gra o Tron” stała się przepustką do sławy, opowiadają o swoich początkach na planie i przygodach związanych z kręceniem „Gry o Tron” . Wywiady z nimi, w trakcie których można zobaczyć także niepublikowane wcześniej nagrania pokazujące pracę nad serialem, znajdują się na oficjalnym profilu „GoT” na YouTube.

– Oni byli dla mnie nie tylko jak rodzina, dorastałam z tymi ludźmi. Zmieniłam się tak bardzo jako człowiek właśnie dzięki tym ludziom – wspomina Sophie Turner. Podobnymi doświadczeniami podzieliła się Maisie Williams, która w 2011 roku, gdy debiutowała „Gra o Tron” , miała 14 lat. – Włożyłam w postać Aryi wszystko. Każde narzędzie, które miałam, wykorzystałam do stworzenia tej postaci – przyznaje aktorka.

Choć 8. sezon „Gry o Tron” ma być ostatnim, wiele wskazuje na to, że widzowie nie będą musieli rozstawać się ze światem Siedmiu Królestw. Pojawiają się bowiem głosy, że HBO zamówiło pilot spinoffu serii, który miałby się dziać tysiące lat przed wydarzeniami przedstawionymi w „GoT” . Potwierdził to m.in. George R.R. Martin, twórca książkowego pierwowzoru „Pieśń lodu i ognia” . Pierwszy odcinek finałowego sezonu widzowie z Polski zobaczą 15 kwietnia na HBO i w HBO GO.

