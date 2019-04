Niespodzianka dla fanów „Gry o Tron”. Te filmiki sporo zdradzają!

Nagrania z odtwórcami głównych ról w serialu HBO zebrane zostały w serię „Obsada pamięta” . Bohaterami filmików są m.n. Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Maisie Williams (Arya Stark), Peter Dinnklage (Tyrion Lannister) czy Kit Harrington (Jon Snow). Aktorzy, dla większości z których „Gra o Tron” stała się przepustką do sławy, opowiadają o swoich początkach na planie i przygodach związanych z kręceniem „Gry o Tron” . Wywiady z nimi, w trakcie których można zobaczyć także niepublikowane wcześniej nagrania pokazujące pracę nad serialem, znajdują się na oficjalnym profilu „GoT” na YouTube.

– Oni byli dla mnie nie tylko jak rodzina, dorastałam z tymi ludźmi. Zmieniłam się tak bardzo jako człowiek właśnie dzięki tym ludziom – wspomina Sophie Turner. Podobnymi doświadczeniami podzieliła się Maisie Williams, która w 2011 roku, gdy debiutowała „Gra o Tron” , miała 14 lat. – Włożyłam w postać Aryi wszystko. Każde narzędzie, które miałam, wykorzystałam do stworzenia tej postaci – przyznaje aktorka.