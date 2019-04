Homofobiczne i szowinistyczne żarty w „Big Brotherze”. Widzowie oburzeni

Wielki Brat zlecił uczestnikom zabawę w szkołę. Przez cały tydzień mieszkańcy domu Wielkiego Brata muszą chodzić w szkolnych mundurkach, prowadzić lekcje oraz zdawać egzaminy. Kiedy producenci programu przekazali uczestnikom show zasady zadania, pojawiły się dość niewybredne żarty. – Zobacz, z przodu siadają konfidenci, którzy strzelają z ucha do nauczycielki – powiedział jeden z uczestników – Igor – do siedzącego z przodu kolegi – Łukasza. Chwilę później jeden z mieszkańców – Radek – wcielił się w rolę nauczyciela i prowadził zajęcia pod tytułem: Dzieci i ryby głosu nie mają. W tym celu zainscenizował scenkę z udziałem rzekomego dziecka i rodziców. – Na mojej urodzinowej imprezie chcę po pierwsze wódkę, po drugie wino, po trzecie keg z piwem i po czwarte tańczące dupeczki – mówił Igor stylizując swoja wypowiedzi na seplenienie kilkulatka.

Kolejna lekcja miała być poświęcona wychowaniu seksualnemu. – Uważam, że seks osobników tej samej płci jest niebezpieczny, bo mój tata widział kiedyś przy obiedzie, jak dwie muchy uprawiały seks na jego talerzu i je zabił – powiedział Bartek. Oprócz homofobicznych, były też żarty szowinistyczne. Igor postanowił podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat kobiecego okresu. – To jest wtedy, kiedy kobieta narzeka i nie da się jej słuchać, a do tego boli ją głowa jest nie do wytrzymania – powiedział uczestnik.

Część widzów jest oburzona nie tylko poziomem żartów, ale także faktem, iż w uczestnicy programu bawili się w szkołę w trakcie tak poważnych wydarzeń jak strajk nauczycieli.

