Jest data premiery 3. sezonu serialu „Opowieść podręcznej”

Serial „Opowieść podręcznej”, będący adaptacją klasycznej powieści Margaret Atwood, to historia o życiu w dystopijnym świecie Republiki Gilead, totalitarnym społeczeństwie, które powstało na terenie Stanów Zjednoczonych. W obliczu katastrof ekologicznych i gwałtownego przyrostu naturalnego Gilead rządzony jest przez przedstawicieli fundamentalistycznego reżimu, który traktuje kobiety jak własność państwową.

Trzeci sezon serialu liczyć będzie 13 odcinków i skoncentruje się na tytułowej podręcznej June (Elizabeth Moss) i jej buncie przeciwko Republice Gileadu, do którego kobieta trafia ponownie po tym, jak pod koniec drugiego sezonu, zrezygnowała z możliwości ucieczki ze swoim dzieckiem do Kanady. Teraz będzie musiała stawić czoła reżimowi i wielu przytłaczającym ją przeciwnościom losu. Zaskakujące spotkania, zdrady i podróż do przerażającego serca Gileadu zmuszają wszystkich bohaterów do działania. Na ustach mają oni tylko jedną prowokacyjną modlitwę: „Błogosławiona walka”.

W serialu występują: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Ann Dowd, O-T Fagbenle, Max Minghella, Samira Wiley i Bradley Whitford. Serial Opowieść podręcznej produkowany jest przez MGM. Jego twórcą i scenarzystą jest Bruce Miller.

Producentami wykonawczymi serialu są Miller, Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman oraz Mike Barker. Międzynarodowym dystrybutorem serialu jest spółka MGM.

Pierwszy sezon „Opowieści podręcznej” jest dostępny jest w HBO GO, emisja drugiego zaplanowana została od najbliższej soboty, 13 kwietnia w HBO GO. Trzeci sezon będzie miał premierę 6 czerwca w HBO GO, dzień po światowej premierze.

