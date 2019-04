Wiemy, kto zagra księżną Dianę w „The Crown”. To początkująca aktorka

Wiemy, kto wcieli się w rolę księżnej Diany w serialu „The Crown”. Będzie to początkująca aktorka Emma Corin. Do tej pory widzowie mogli ją kojarzyć z filmu „Misbehaviour”. Gościnnie wystąpiła także w produkcji „Grantchester”. Emma Corin przyznała, że jest „podekscytowana i zaszczycona” tym, że pojawi się w „The Crown”. Przypominamy – trzeci sezon serialu będzie dostępny na Netflixie jeszcze w tym roku, a aktorka wystąpi w czwartej odsłonie produkcji.

„Dołączam do tej niesamowicie utalentowanej rodziny aktorskiej” – napisała aktorka na Instagramie. Corin dodała, że „księżna Diana była ikoną, a jej wpływ na świat pozostaje głęboki i inspirujący”. To, że otrzymała szansę na wcielenie się w tę postać, uważa za wielkie wyróżnienie. Scenarzysta „The Crown” Peter Morgan powiedział, że twórcy produkcji nie zastanawiali się długo nad obsadzeniem aktorki w tej roli. – Emma jest genialnym talentem, który od razu nas urzekł – powiedział. Jak myślicie, aktorka jest podobna do księżnej Diany?