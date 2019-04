Obejrzyjcie zwiastun „Chambers”. W serialu występuje Uma Thurman

Młoda kobieta zgłębia tajemnice otaczające dawcę serca, które uratowało jej życie. Jednak im bliżej do odkrycia prawdy o nagłej śmierci jej dawcy, tym bardziej zaczyna przejmować niepokojące cechy zmarłego. Serial będzie można już oglądać od 26 kwietnia 2019 roku na Netfliksie. Twórczynią serialu jest Leah Rachel, a producentami wykonawczymi Alfonso Gomez Rejon, Leah Rachel, Winnie Kemp, Wolfgang Hammer, Jennifer Yale i Steve Gaghan.

– „Chambers" to rozgrywająca się w mistycznej miejscowości w Arizonie psychologiczna opowieść grozy, która pokazuje różne sposoby radzenia sobie z traumą. To, co zaczyna się jako przyziemna ludzka historia, ostatecznie zmienia się w coś znacznie dziwniejszego i bardziej popie*** niż można się było spodziewać – powiedziała Leah Rachel o serialu.

W serialu występują Uma Thurman, Tony Goldwyn, Sivan Alyra Rose, Lilliya Reid, Nicholas Galitzine, Kyanna Simone Simpson, Lilli Kay, Sarah Mezzanotte oraz debiutujący Griffin Powell-Arcand.