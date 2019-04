Martyna Wojciechowska poparła nauczycieli. Jej wpis wywołał burzę

„To właśnie edukacja ma największy wpływ na to jak wygląda i będzie wyglądał nasz świat. Spotkałam na swojej drodze różnych nauczycieli, w tym wielu wspaniałych, którzy mieli ogromny wpływ na to, kim dzisiaj jestem. Dlatego popieram nauczycieli z całego serca”– napisała Martyna Wojciechowska na Instagramie. Dziennikarka dodała, że jest to bardzo ważny i odpowiedzialny zawód, a dzieci spędzają w szkołach znaczną część okresu dorastania. „To od wykładowców w dużej mierze uczą się świata, który ich otacza. By kiedyś zmieniać go na lepsze” – podkreśliła.

„Totalna hipokryzja”

Wojciechowska wyjaśniła, że jej córka uczy się w szkole niepublicznej. „Ale wiem też, że jestem osobą uprzywilejowaną, a nie każdy może sobie na to pozwolić. Dlatego tym bardziej przesyłam słowa wsparcia” – podsumowała. Wpis dziennikarki doczekał się wielu reakcji i komentarzy.