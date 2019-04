Jean-Luc Godard z prestiżową nagrodą FIAF

„Kreatywność Jeana-Luca Godarda jest głęboko zakorzeniona w jego ogromnej wiedzy o filmie i historii kina, którą zgłębiał jako krytyk filmowy „Cahiers du Cinéma” i duchowy syn Cinémathèque Française (…) W swojej pracy konsekwentnie wykazywał duże zainteresowanie i troskę o pracę, misje i cele archiwów filmowych”– czytamy w uzasadnieniu wyróżnienia. Czołowy twórca francuskiej Nowej Fali miał ogromny wkład w udoskonalanie sprzętu filmowego, technik zapisu obrazu 3D i dźwięku 7.1.

Realizowane w ostatnich dwóch dekadach dzieła Godarda, na czele z głośnym obrazem „Historie kina” („Histoire(s) du cinéma”) stanowią krytyczne spojrzenie na sztukę filmową i rozwój jej języka. Tej tematyki dotyka również jego najnowszy film, wyróżniony w ubiegłym roku Specjalną Złotą Palmą w Cannes „Jean-Luc Godard. Imaginacje”. To awangardowy esej, w którym 88-letni twórca prowadzi nas przez fascynujący labirynt własnego umysłu, gdzie Pierre Paolo Passolini sąsiaduje z Alfredem Hitchockiem i Michaelem Bay'em, Jan Sebastian Bach z Włodzimierzem Wysockim, a John Milton z Fiodorem Dostojewskim. „Jean-Luc Godard. Imaginacje” to kino ery multimediów na ich podobieństwo bombardujące odbiorców fragmentarycznymi obrazami i dźwiękami, jakie docierają do nas na co dzień z ekranów telewizorów, komputerów czy telefonów komórkowych.

Powołane do życia w 1938 roku FIAF zrzesza instytucje zajmujące się ochroną dziedzictwa filmowego. Stowarzyszenie liczy 154 członków reprezentujących 74 kraje. Jest wśród nich polska Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny. Nagroda FIAF przyznawana jest od 2001 roku osobowościom spoza świata archiwistów kina, których działania przyczyniają się do zachowania dziedzictwa światowej kinematografii. Jej pierwszym laureatem był Martin Scorsese wyróżniony za ogromne zaangażowanie i wsparcie restauracji kopii klasyki filmowej. Wśród laureatów nagrody są m.in. Ingmar Bergman (2003), Mike Leigh (2005), Hou Hsiao-hsien (2006), Peter Bogdanovich (2007), Agnès Varda (2013), Jean-Pierre i Luc Dardenne (2016) oraz Christopher Nolan (2017). Apichatpong Weerasethakul (2018). Laureat nagrody FIAF wybierany jest przez Komitet Wykonawczy FIAF z krótkiej listy nominacji składanych przez pracowników wszystkich stowarzyszonych instytucji.

Jean-Luc Godard zadedykował swoją nagrodę pamięci Iris Barry (1895-1969), pierwszej kuratorki Muzeum Filmu Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku i jednej z założycieli FIAF.

Polskim dystrybutorem obrazu „Jean-Luc Godard. Imaginacje” jest PMPG Polskie Media.