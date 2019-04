Były dom Brada Pitta i Jennifer Aniston wystawiony na sprzedaż. Cena może przyprawić o zawrót głowy

Informacja przekazana przez „The Wall Street Journal” z pewnością zelektryzuje fanów Brada Pitta i Jennifer Aniston. Były dom byłej już pary został wystawiony na sprzedaż. Nieruchomość leżąca w Beverly Hills została wyceniona na 56 milionów dolarów. Osoba, która wyłoży taką gotówkę, otrzyma w zamian dom zaprojektowany w latach 30. ubiegłego stulecia przez Walacce Neffa. Posiadłość miała już kilku właścicieli, w tym aktora Frederica Marcha i jego żonę, Florence Eldrirge.

Dom Pitta i Aniston

W 2001 roku Brat Pitt i Jennifer Aniston zakupili luksusową rezydencję za 13,1 miliona dolarów. Na ich zlecenie przeprowadzono kilka remontów, zamontowano podgrzewaną podłogę w kuchni oraz sprowadzono francuskie drewno do posadzek w innych pomieszczeniach. Cztery lata później doszło do rozwodu aktorskiej pary, a posiadłość znowu została wystawiona na sprzedaż.

Teraz właścicielem jest dyrektor zarządzający funduszem hedgingowym, który także dołożył swoją „cegiełkę” do wyglądu domu. To on odpowiada za kolejne remonty, budowę kortu tenisowego oraz dodatkowego balkonu.

