Jest pierwszy zwiastun nowej części „Gwiezdnych Wojen”. Podano też datę premiery

Jak podaje serwis deadline.com, premiera filmu „Star Wars: The Rise of Skywalker” odbędzie się 20 grudnia. Zobaczymy w nim m.in. Daisy Ridley, Adama Drivera, Johna Boyegę, Oscara Isaaca, Lupita Nyong’o, Domhnalla Gleesona i Keri Russell. Co ciekawe, do obsady dołączyło dwóch aktorów, którzy pojawili się w pierwszej części hitowej produkcji, jaka miała premierę w 1977 roku. Są to Mark Hamill wcielający się w rolę Luke'a Skywalkera i Anthony Daniels jako C-3PO. Twórcy postanowili uczcić także filmową Leię Organa-Solo, czyli zmarłą w 2016 roku Carrie Fisher. Ta postać również pojawi się w najnowszej części filmu.

„Przekazaliśmy wszystko, co wiemy. Tysiące pokoleń żyją teraz w tobie. Ale to twoja walka” – słyszymy w początkowej części zwiastuna. Później pojawia się hasło: „Każde pokolenie ma swoją legendę”, a w materiale widać sceny z udziałem Rey, która jest grana przez wspomnianą wcześniej Ridley. Za produkcję dziewiątej części „Gwiezdnych wojen” odpowiadają Kathleen Kennedy, J.J. Abrams i Michelle Rejwan.