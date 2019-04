„Gra o tron” – podsumowanie 7. sezonu. Wszystko, co musisz wiedzieć przed premierą ostatniej części

Uwaga! Artykuł zawiera opisy wydarzeń z 7. sezonu „Gry o tron”.

Emilia Clarke w serialu "Gra o tron"

Daenerys Targaryen, Królowa Smoków, w końcu wylądowała w Westeros (wraz z Greyyjoyami, Tyrionem, Varysem, Szarym Robakiem i Missandei), oddając Meereen Daariowi do tymczasowej kontroli, poznała Jona Snowa, który odmówił pokłonienia się jej i rozpoczęła inwazję na Siedem Królestw, która poszła bardzo źle przez rady Tyriona Lannistera. Udała się na bitwę z Lannisterem i jego ludźmi na otwartym polu. Podpaliła kilku ludzi z rodu Tarly. W przedostatnim odcinku sezonu 7. Daenerys straciła jednego smoka w potyczce z nieumarłymi, podczas ratowania Jona Snowa. Po tym, jak zobaczyła Nocnego Króla, zdecydowała się na sojusz z Cersei, aby walczyć z armią nieumarłych. Z kolei tuż po tym, jak Snow się przed nią pokłonił, w czasie podróży łodzią do Winterfell spędzili razem noc.



Arya Stark

Arya myślała o tym, aby zabić Cersei, jednak ostatecznie zdecydowała się wrócić do Winterfell. Po drodze spotkała swojego wilkora - Nymerię, ale ostatecznie ich drogi się rozchodzą. Arya w końcu jednoczy się ze swoim bratem Branem, siostrą Sansą i Brienne na dziedzińcu Winterfell. Później po krótkim spięciu w końcu połączyła siły ze swoją siostrą i razem dokonały egzekucji Littlefingera.



Sansa Stark

Sansa próbowała przekonać Jona, aby nie udawał się do Smoczej Skały, zwracając jego uwagę na historię wrogości między Starkami a Targaryenami. Przejęła dowództwo nad Winterfell pod jego nieobecność i przygotowała żołnierzy i zaopatrzenie na nadchodzącą bitwę. W końcu spotykała się z rodzeństwem - Branem i Aryą. Siostry połączyły siły, aby przeprowadzić egzekucję Littlefingera i zaprezentować swój wspólny front wobec każdego, kto zechce zaszkodzić Rodowi Starków.



Bran Stark

Bran kontynuował nauki u Trójokiej Wrony - podczas wędrówek po zdarzeniach z przeszłości widział m.in. dawne Winterfell. Widział także ślady walki Neda Starka z królewskimi gwardzistami i zechciał poznać prawdę o tym i o kulisach porwania Lyanny. Trójoka Wrona przeszkadzała mu jednak w tym. W końcu bez zgody swojego mentora Bran zatracił się w swoich wizjach. Inni zaatakowali wraz z nieumarłymi siedzibę Trójokiej Wrony i zabili mentora Brana, Lato, Dzieci Lasu i Hodora. Meera i Bran cudem uszli z życiem. Benjen w końcu odprowadził trójkę w okolice Muru. Bran dowiedział się prawdy na temat śmierci Lyanny i tego, kim naprawdę jest Jon Snow.



Jon Snow

Jon zdecydował, że potrzebuje więcej broni, aby pokonać armię nieumarłych i udał się do Smoczej Skały, by błagać Daenerys, aby pozwoliła mu tam wydobywać smocze szkło. Poznał ją i zakochał się, jednak nie zdecydował się jej pokłonić. Udał się na niebezpieczną misję na północ od Muru razem z Gendrym Baratheonem, Jorahem Mormontem, Sandorem Cleganem, Bericem Dondarrionem, Thorosem z Myr i Tormundem Giantsbanem, aby udowodnić Cersei, że zagrożenie ze strony Króla Nocy jest prawdziwe. Ledwo uszedł przy tym z życiem - najpierw uratowany został przez wuja Benjena, a potem przez Daenerys. Podczas rejsu do Winterfell, wdał się w romans z Daenerys, nie zdając sobie sprawy z tego, że w rzeczywistości to jego ciotka.



Tyrion Lannister

Tyrion udzielił Daenerys kilku złych rad dotyczących inwazji na Westeros, częściowo z powodu wewnętrznego konfliktu, iż ma prowadzić wojnę z własnym rodzeństwem. Pomógł jednak w zawarciu sojuszu między Jonem Snowem i Daenerys Targaryen. Był zszokowany tym, że Cersei zdecydowała się spalić żywcem swoich wrogów i błagał Daenerys, aby nie wyruszała na misję ratunkową, by uratować Jona Snowa. Wynegocjował też umowę ze swoją siostrą Cersei, aby uzyskać pomoc w wojnie z nieumarłymi po tym, gdy zauważył, że jest ona w ciąży.



Jaimie Lannister

Brat bliźniak Cersei, wyruszył na wojnę z wrogami Rodu Lannisterów, werbując przy tym Ród Tarly i eliminując przy tym Ród Tyrellów (Olenna ginie, wypijając truciznę). Jamie cieszył się z faktu, że Cersei jest w ciąży, jednak zszokowało go to, że tak bezdusznie wypowiadała się ona o ich zmarłym synu Tommenie. Zaskoczył go też fakt, że zgodziła się poślubić Eurona Greyjoya i zdecydowała się walczyć z Daenerys i Jonem. Ostatecznie Jaimie zdecydował się zostawić swoją siostrę-kochankę i wyruszył na północ, by pomóc tam Targaryenom i Starkom w walce z armią nieumarłych.



Cersei Lannister

Cersei wyruszyła na wojnę z Daenerys Targaryen, która najechała Westeros ze Wschodu. Jej prawa ręka, były maester Qyburn, zbudował broń, za której pomocą zabić można smoka. Cersei zgodziła się wyjść za mąż za Eurona Greyjoya, po tym, jak zniszczył flotę Targaryenów i przyprowadził do niej Ellarię i Tyene, które odpowiedzialne były za śmierć jej córki Myrcellli. Cersei dowiedziała się też, że jest w ciąży z dzieckiem swojego brata Jaime'ego. Zawarła umowę ze swoim bratem Tyrionem i obiecała pomóc w walce z armią nieumarłych, jednak potajemnie postanowiła wyruszyć na wojnę z Królem Północy Jonem Snowem i Królową Smoków, Daenerys. Poleciła też Euronowi, aby przyprowadził do niej ogromną armię najemników znaną jako Złota Kompania.

Pierwszy odcinek finałowej odsłony „Gry o tron” zobaczymy już 15 kwietnia na HBO i HBO GO.

