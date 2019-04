Pracowała w sklepie i ledwo wiązała koniec z końcem. Później zadzwonili... twórcy „Gry o tron”

30-letnia aktorka znana z roli Missandei w „Grze o tron”, zadebiutowała na ekranie w wieku 17 lat. Zagrała w kilku serialach, a później jej kariera stanęła w miejscu. By się utrzymać, rozpoczęła pracę w sklepie odzieżowym w Hollister. – Pracowałam jako „model”, tzn. przymierzałam ubrania, by klienci widzieli, jak one leżą. Czyściłam toalety i pomagałam ludziom w przymierzalniach. To było okropne – przyznała Nathalie Emmanuel w rozmowie z Harper's Bazaar. – Finansowo było bardzo ciężko. Planowałam powrót do szkoły – dodała.

Rozwój kariery

Wówczas nadszedł nieoczekiwany zwrot w karierze Brytyjki. Zadzwonili do niej przedstawiciele HBO, zapraszając ją na przesłuchanie do nowego serialu. Emmanuel pokonała konkurentki i dołączyła do obsady „Gry o tron” czyli serialu, który stał się hitową produkcją. Odtąd kariera 30-latki nabrała rozpędu. Do ról serialowych dołączyła występy w filmach takich jak „Szybcy i wściekli 7” czy „Więzień labiryntu”.

Aktorka dzieli teraz swoje życie między Londyn i Los Angeles. – Hollywood bywa bardzo „powierzchownym miejscem” – stwierdziła w rozmowie z „The Sun”. – Czasami ekstrawagancja krzykliwego i bogatego stylu życia może odbiegać od tego, do czego przywykłam – dodała.

