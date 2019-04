Co się wydarzy w 8. sezonie „Gry o tron”? Te plotki i teorie fanów podbijają sieć

Premiera 8. sezonu „Gry o tron” nastąpi w Polsce w poniedziałek 15 kwietnia o 3:00 nad ranem. Pierwszy odcinek zostanie pokazany na antenie HBO i trafi na platformę HBO GO. Kolejne części będą „uwalniane” co tydzień. Łącznie obejrzymy sześć epizodów o różnej długości. Najdłuższy z nich – trzeci, który zostanie pokazany 29 kwietnia, będzie trwał aż 1 godzinę i 22 minuty. Wiadomo, że niemal cały epizod pochłonie gigantyczna bitwa, o której od dawna mówią twórcy.

Fabuła finałowego sezonu to zasługa współpracy George'a R. R. Martina, twórcy sagi „Pieśń lodu i ognia” oraz zespołu: DB Weiss, David Benioff, Dave Hill i Brian Cogman. Ponieważ pisarz zwleka z wydawaniem kolejnych książek, wydarzenia pokazane w serialu, wyprzedzą fabułę sagi, choć częściowo oparte są na napisanych już przez Martina fragmentach powieści „The Winds of Winter” ( „Wichry zimy” ) i „A Dream of Spring” ( „Sen o wiośnie” ). Ostatnia książka z serii – II część „Tańca za smokami” , została wydana w Polsce w 2012 roku.

QUIZ:

Quiz ze zmarłymi. Rozpoznasz postać z „Gry o tron” po jej ostatnich słowach?

Po tym, jak serial zaczął wyprzedzać książki, tym bardziej trudne stało się przewidzenie, co zdarzy się w produkcji HBO. Co wiadomo? Kilka wskazówek daje trailer, o czym pisaliśmy szerzej. Fani też mają kilka teorii. Oto najważniejsze z nich.