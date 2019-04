„Gra o tron”. Jest zwiastun 2. odcinka finałowego sezonu serialu HBO

Uwaga. Tekst zawiera spoilery dotyczące 2. odcinka ósmego sezonu „Gry o tron”.

Po latach od wypchnięcia Brana Starka z okna, mężczyzna znany jako Królobójca, powraca do Winterfell. W zwiastunie drugiego odcinka 8. sezonu serialu „Gra o tron” widzimy scenę, w której Jamie staje przed sądem Daenerys i innych zgromadzonych. – Kiedy byłam dzieckiem, mój brat opowiadał mi bajkę na temat człowieka, który zamordował mojego ojca – o wszystkich rzeczach, które zrobimy temu człowiekowi – mówi Daenerys do Jamie'ego.

W zwiastunie widzimy też scenę z Daenerys i Sansą, która najwyraźniej nie jest największą fanką Matki Smoków. – Nigdy nie powinnaś ufać Cersei – mówi Daenerys do Sansy. – Ty również – odpowiada.

Przez moment widzimy także Aryę. – Śmierć ma tak wiele twarzy. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę tę – mówi w zwiastunie.

Na końcu pojawia się scena z Jonem Snowem i Tormundem Giantsbanem. – Jak dużo czasu mamy? – pyta Snow. – Do czasu, aż jutro wstanie słońce – odpowiada postać grana przez Kristofera Hivju.

HBO udostępniło także nieco dłuższą wersję zapowiedzi drugiego odcinka, w której twórcy opowiadają o historii, jaką zobaczymy i o motywacji postaci.

„Gra o tron” – kiedy premiera 2. odcinka 8. sezonu?

Drugi odcinek serialu „Gra o tron” pojawi się na HBO w poniedziałek 22 kwietnia. Kolejne zobaczymy:

Odcinek 2 (22 kwietnia): 58 minut

Odcinek 3 (29 kwietnia): 1 godzina, 22 minuty

Odcinek 4 (6 maja): 1 godzina, 18 minut

Odcinek 5 (13 maja): 1 godzina, 20 minut

Odcinek 6 (20 maja): 1 godzina, 20 minut

W poniedziałek 15 kwietnia na HBO o godzinie 20:10 obejrzeć można powtórkę 1. odcinka 8. sezonu „Gry o tron” . Pierwszy odcinek dostępny jest także na HBO GO. Wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja.

HBO GO – ile kosztuje dostęp?

HBO GO nowym klientom oferuje bezpłatny miesięczny dostęp do usługi. Ci, którzy nie mieli wcześniej założonego konta, mogą więc obejrzeć pierwsze odcinki „Gry o tron” za darmo w internecie. Standardowa opłata za abonament miesięczny to 19,90 zł.

„Gra o tron” – ciekawostki

Jeden z najczęściej nagradzanych seriali

Siedem sezonów Gry o tron zdobyło łącznie 132 nominacje do nagród Emmy oraz 47 statuetek Emmy, siedem nominacji do Złotych Globów i jedną statuetkę (otrzymał ją Peter Dinklage), 18 nominacji do Nagród Amerykańskiej Gildii Aktorów i siedem statuetek, 17 nominacji do Nagrody Krytyków i jedną nagrodę oraz siedem nagród Amerykańskiego Instytutu Filmowego.



Gigantyczna skala produkcji

Od dnia rozpoczęcia pracy nad sezonem czwartym zespół ds. efektów specjalnych zużył łącznie 12 421 funtów (5 634,07 kg) silikonu na protezy do charakteryzacji i 1 102 funtów (499,86 kg) materiału pirotechnicznego Coffee Mate. Najwięcej czasu w charakteryzatorni spędzili aktorzy grający dzieci lasu oraz aktor wcielający się w Górę, bo w ich przypadku charakteryzacja trwała aż do siedmiu godzin. Podczas zdjęć do ośmiu sezonów serialu Gra o tron charakteryzatorzy wykorzystali 12 137 peruk i tresek. Kolor włosów i fryzura Daenerys to efekt trwających ponad dwa miesiące prób z wykorzystaniem siedmiu prototypów peruk. Podczas pracy nad ośmioma sezonami serialu wydano 19 722 dokumentów podróży, zarezerwowano 68 143 pokojów hotelowych, wydrukowano 1 749 zdjęciowych planów pracy i 243 harmonogramów zdjęć.



52 tys. worków sztucznego śniegu, 20 907 świec

Podczas pracy nad ośmioma sezonami "Gry o tro"n, na potrzeby zdjęć w Irlandii Północnej, wykorzystano 3 748 funtów (1,7 tys. kg) gumy i 1,5 tony metalu, z których wykonano broń oraz 1 300 tarcz. Dodatkowo, na potrzeby produkcji zużyto: 52 tys. worków śniegu z celulozy, 163 ton propanu, 3 tys. opakowań materiałów pirotechnicznych, 4 tys. galonów (15,14 metrów sześciennych) sztucznej krwi, 20 907 świec, 25 mil (40,23 km) lin, 22 966 stóp (7 km) impregnowanego płótna z bawełny, z którego uszyto ponad 330 namiotów oraz 50 mil (80,46 km) materiału na kostiumy. Dział budowy dekoracji wykorzystał: 745 mil (1199,45 km) drewna z recyclingu, 60 tys. arkuszy sklejki, 20 tys. śrub i bolców, 65 tys. toreb gipsu, 1 320 galonów (4,99 metrów sześciennych) kleju do drewna, 1,2 tys. płyt styropianu, tysiąc płyt gipsowych, ponad tysiąc mil (1 609,3 km) kabli, 120 kontenerów starych belek zdemontowanych w magazynach i stodołach na terenie całej Europy.



10 846 dni zdjęciowych

W samej Irlandii Północnej na planie serialu pojawiło się 12 986 statystów. Podczas zdjęć do ośmiu sezonów Gry o tron przy produkcji na terenie Irlandii Północnej pracowało 2 tysiące członków ekipy produkcyjnej. Łącznie, podczas zdjęć do wszystkich sezonów Gry o tron, statyści spędzili na planach w różnych krajach 10 846 dni zdjęciowych.



Zdjęcia do "Gry o tron" powstawały w 10 krajach

Zdjęcia do ośmiu sezonów serialu Gra o tron zostały nakręcone w dziesięciu krajach - w Irlandii Północnej, Irlandii, Maroku, na Malcie, w Hiszpanii, Chorwacji, Islandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Szkocji. Ekipa produkcyjna pracowała na 50 planach zdjęciowych w Irlandii - 49 z nich znajduje się na terenie Irlandii Północnej, a jeden w Irlandii. W Belfaście w Irlandii Północnej znajduje się sześć hal zdjęciowych Titanic Studios, gdzie zbudowano wnętrza zamku Winterfell, Czarnego Zamku, Orlego Gniazda, Domu Czerni i Bieli, Salę Twarzy, Wielki Sept Baelora, salę tronową Wielkiej Piramidy w Mereen i ikoniczną salę tronową w Królewskiej Przystani.



"Gra o tron" w 207 krajach

Serial HBO "Gra o tron" zadebiutował na antenie 17 kwietnia 2011 roku. Produkcja emitowana jest w 207 krajach i terytoriach, w tym w 194 krajach i terytoriach jest nadawana w tym samym dniu o i tej samej godzinie. Producenci "Gry o tron" sprzedali łącznie 100 licencji uprawniających do emisji serialu. Jest to produkcja, do której prawa były najczęściej kupowane w całej historii HBO.