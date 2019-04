„Wielkie kłamstewka” powracają. Jest zwiastun drugiego sezonu serialu

Trzeba przyznać, że obsada serialu „Wielkie kłamstewka” jest imponująca. Na ekranach w drugim sezonie ponownie zobaczymy Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoe Kravitz i Laurę Dern. W drugim sezonie do obsady dołączyła Meryl Streep, która zagra teściową postaci granej przez Nicole Kidman. Po tragicznym wydarzeniu kobieta przyjeżdża do Monterey, aby zobaczyć, jak mają się jej wnuki i poznać szczegóły zajścia. – Mój syn zmarł. Chcę wiedzieć, co wydarzyło się tamtej nocy – mówi bohaterka grana przez Streep, a już z tej krótkiej zajawki możemy wywnioskować, że będzie grała pierwsze skrzypce w drugiej serii.

Kiedy premiera serialu „Wielkie kłamstewka 2”?

Twórcą serialu jest David E. Kelley, znany z „Ally McBeal”, „Boston Public” czy „Gdzie diabeł mówi dobranoc”, prywatnie mąż Michelle Pfeiffer. Pierwszy sezon „Wielkich kłamstewek” zyskał sobie rzeszę fanów. 8 grudnia 2017 roku stacja HBO zamówiła jego drugi sezon. Światowa premiera serialu odbędzie się na HBO już 9 czerwca.

