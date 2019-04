Pierwszy odcinek finałowego sezonu „Gry o tron”. Co najbardziej zaintrygowało widzów?

Uwaga. Tekst zawiera spoilery dotyczące 1. odcinka ósmego sezonu „Gry o tron”.

10. Czego właściwie chce Król Nocy?

To jedno z największych pytań, które pozostaje na razie bez odpowiedzi. Czy Król Nocy dąży do całkowitej dominacji, czy radość przynosi mu sama bitwa? Miejmy nadzieję, że i to wkrótce stanie się jasne.



9. Czy Jamie Lannister zabije Cersei, mimo że może być w ciąży z jego dzieckiem?

Przepowiednia pokazała, że Cersei zginie z rąk swojego młodszego brata, choć nie jest to przesądzone, wciąż pozostaje możliwość, że zabije ją Jaimie lub Tyrion. Należy też pamiętać, że Cersei jest na liście "do zabicia" stworzonej przez Aryę.



8. Czy Rhaegal i Drogon będą musieli zabić Viseriona?

Jeżeli chodzi o smoki, wciąż pozostaje pytanie, czy to do nich należało będzie unicestwienie nieumarłego Viseriona. "Smok zombie", który pozornie jest nie do powstrzymania, może być ujarzmiony tylko przez swoje rodzeństwo.



7. Czy Jon Snow dostanie się na bitwę przy pomocy smoka?

Już wiemy, że jest Targaryenem, dlatego być może zobaczymy Jona Snowa na smoku podczas wyprawy na bitwę z Królem Nocy.



6. Czy Daenerys zajdzie w ciążę z dzieckiem Jona?

To spowodować może zamieszanie w sytuacji, w której wszyscy roszczą sobie prawa do objęcia Żelaznego Tronu. Drugą opcją jest to, że dojdzie do połączenia sił z Targaryenami na najwyższym szczeblu.



5. Czy Cersei zdobędzie Siedem Królestw?

Już raczej pewne jest, że Cersei Lannister nie można ufać. Ponieważ nieumarli starają się zaatakować Siedem Królestw, może ona wykorzystać tę okazję po to, by zdobyć coś dla siebie.



4. Czy Sansa Stark kiedykolwiek polubi Daenerys?

Matka Smoków znalazła się w Winterfell i spotkała się z dość mroźnym powitaniem, szczególnie ze strony Sansy. Czy napięcie między nimi utrzyma ten sam poziom przez wszystkie odcinki, czy dojdzie do pojednania? A może Sansa podejmie bardziej bezpośrednie działania, aby usunąć Daenerys ze swojego domu?



3. Co się stanie z Branem i Jaimem po ich niezręcznym spotkaniu?

Gdy dochodzi do wszystkich ponownych spotkań postaci, które nie widziały się przez dobrych kilka lat, spotkanie oczu Brana i Królobójcy, jest jednym z najintensywniejszych. W pierwszym odcinku "Gry o tron" Jamie próbował zabić młodego Starka, wypychając go z okna wieży.



2. Jak zareaguje Daenerys Targaryen na wieść o tym, że Jon jest jej bratankiem i dziedzicem Żelaznego Tronu?

To równie ważne pytanie, jak pierwsze. Daenerys nie tylko wdała się w romans ze swoim bratankiem, ale także przegrywa roszczenia do tronu, w oparciu o linię sukcesji.



1. Co zrobi Jon Snow po tym, jak poznał swoje pochodzenie?

Jon Snow odkrył, że jest w połowie Targaryenem. Nie tylko jest nieślubnym synem Neda Starka ale także "prawowitym" dziedzicem Żelaznego Tronu. Pytanie brzmi - co zrobi z tą wiadomością Jon, zwłaszcza, gdy na horyzoncie pojawili się Biali Wędrowcy.

„Gra o tron” – kiedy premiera 2. odcinka 8. sezonu?

Drugi odcinek serialu „Gra o tron” pojawi się na HBO w poniedziałek 22 kwietnia. Kolejne zobaczymy:

Odcinek 2 (22 kwietnia): 58 minut

Odcinek 3 (29 kwietnia): 1 godzina, 22 minuty

Odcinek 4 (6 maja): 1 godzina, 18 minut

Odcinek 5 (13 maja): 1 godzina, 20 minut

Odcinek 6 (20 maja): 1 godzina, 20 minut

W poniedziałek 15 kwietnia na HBO o godzinie 20:10 obejrzeć można powtórkę 1. odcinka 8. sezonu „Gry o tron” . Pierwszy odcinek dostępny jest także na HBO GO. Wielki finał „Gry o tron” zobaczymy w Polsce 20 maja.

HBO GO – ile kosztuje dostęp?

HBO GO nowym klientom oferuje bezpłatny miesięczny dostęp do usługi. Ci, którzy nie mieli wcześniej założonego konta, mogą więc obejrzeć pierwsze odcinki „Gry o tron” za darmo w internecie. Standardowa opłata za abonament miesięczny to 19,90 zł.

