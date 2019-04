Lucyna Malec o trudach wychowywania niepełnosprawnej córki. „Ta kobieta od świtu do nocy jest na nogach”

– Urodziło się jej niepełnosprawne dzieciątko i pamiętam Lucynę z tamtego czasu. To był jeden wielki płacz. Płakała właściwie bez przerwy – wspomina aktorka Stanisława Celińska. – Po latach zobaczyłam Lucynę, która pozbierała się, jest piękniejsza niż kiedyś, bo jest jeszcze bardziej zdyscyplinowana. Jest niebywała. Ta kobieta od świtu do nocy jest na nogach. Ma ogromną odpowiedzialność. To bohaterka. Bohaterka, która nie narzeka, nie jęczy, wręcz przeciwnie. Jest zawsze pięknie ubrana, umalowana – dodała.

Lucyna Malec przyznaje, że wychowywanie niepełnosprawnej córki jest bardzo trudne. – I pewnie będzie trudne. Jak jest dziecko malutkie, to człowiek ma takie poczucie, że będziemy ćwiczyć. Pojedziemy tu i tam. Tysiące rzeczy zrobimy i będzie dobrze. Mijają lata, robimy te tysiące rzeczy, a jest jak jest. Zosia nie wyzdrowiała – mówi aktorka.

Lucyna Malec

Lucyna Malec debiutowała drobnymi rolami w serialach telewizyjnych jak w „W labiryncie” czy „Czterdziestolatek. 20 lat później” . Dużą popularność przyniósł jej udział w widowisku kabaretowym „Komiczny Odcinek Cykliczny” . W latach 2004-2008 występowała w teleturnieju „Bulionerzy” . Zagrała później w w filmie „Mój Nikifor” Krzysztofa Krauzego. W 2006 dołączyła do obsady serialu „Na Wspólnej” . Od 1989 roku jest związana z Teatrem Kwadrat.

