Hilaria Baldwin ćwiczy jogę po poronieniu. „Jestem bardzo delikatna dla mojego ciała”

„Chcę się z wami podzielić tym, że prawdopodobnie doświadczam poronienia. Zawsze obiecywałam sobie, że jeżeli zajdę w ciążę, podzielę się z wami tą wiadomością wcześnie, nawet jeżeli to oznaczałoby przeżywanie straty publicznie” – napisała Hilaria Baldwin 4 kwietnia 2019 roku. „Nie chcę tego zatrzymywać tylko dlatego, że ten moment nie jest tak pozytywny i lśniący, jak reszta” – podkreśliła. „Myślę, że ważne jest to, żeby pokazać prawdę, ponieważ moim zadaniem jest pomaganie ludziom, będąc prawdziwą i otwartą. Ponadto nie czuje wstydu z powodu tego doświadczenia” – napisała. Baldwin stwierdziła ponadto, że to „straszne”, iż pierwszy trymestr ciąży jest ciągle owiany tajemnicą. „Może ten czas jest wspaniały dla niektórych, ale dla mnie to wyczerpujące. Ciągle odczuwam nudności, jestem zmęczona, moje ciało się zmienia. I muszę udawać, że wszystko jest w porządku – a nie jest. Nie chcę dłużej udawać. Mam nadzieję, że to zrozumiecie” – napisała 35-latka na Instagramie.

„To koniec”

W dodanym kilka dni temu poście na Instagramie Hilaria Baldwin poinformowała, że podczas wykonywania badań urządzenie nie wykryło bicia serca jej dziecka. „To koniec” – napisała. Podziękowała za wsparcie, które otrzymywała od czasu, kiedy przyznała, że może mieć problemy z utrzymaniem ciąży. „Jestem otoczona taką miłością i czuję się szczęśliwa. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i dzielenie się osobistymi historiami. Jesteśmy silniejsi razem. Mam nadzieję, że wciąż będziemy dyskutować na ten temat. (…) Dużo miłości dla was wszystkich” – napisała w mediach społecznościowych.

W poniedziałek 15 kwietnia żona Baldwina opublikowała na Instagramie film, na którym widać, że ćwiczy jogę. „Jestem teraz bardzo delikatna w stosunku do mojego ciała, biorąc pod uwagę to, co właśnie przeszło” – stwierdziła Hilaria.

Alec i Hilaria Baldwin w maju 2018 roku powitali na świecie swoje czwarte dziecko, Romeo Alejandra Davida. Są także rodzicami: 2-letniego Leonarda Angela Charlesa, 3-letniego Rafaela Thomasa i 5-letniej Carmen Gabrieli. Alec Baldwin, który w środę 3 marca świętował swoje 61-letnie urodziny jest także ojcem Irlandii Baldwin ze swojego poprzedniego małżeństwa z Kim Basinger.

