Tajemnicze spiralne kształty w najnowszym odcinku „Gry o tron”. Co mogą oznaczać?

W najnowszym odcinku serii, charakterystyczny wir ze spiralnymi ramionami tworzą odcięte fragmenty ciał ofiar Nocnego Króla znalezione w Ostatnim Domostwie, wysuniętym najbardziej na północ przytułku Siedmiu Królestw. Pośrodku spiralnego wiru Biali Wędrowcy przybili martwe ciało młodego lorda rodu Umber, Neda. Będący przy odnalezieniu ciał Beric Dondarion stwierdza, że to wiadomość pozostawiona przez Nocnego Króla.

„Gra o tron” i tajemnicze symbole

Tajemnicze geometryczne symbole towarzyszą serii od samego początku. Już w pierwszych minutach pierwszego sezonu patrol Nocnej Straży natrafia na ludzkie ciała ułożone w niezwykłe geometryczne kształty. Wtedy też widzowie po raz pierwszy maja okazję doświadczyć spotkania z Białymi Wędrowcami i ich okrucieństwem. Z ciałami ułożonymi w kształt charakterystycznych siedmioramiennych spiralnych wirów mamy pierwszy raz do czynienia w trzecim sezonie serialu, kiedy Jon Snow z grupką dzikich natrafia na ułożony z bezgłowych końskich ciał spiralny wir.

Charakterystyczne kształty widzieliśmy także na ścianach jaskini na Smoczej Skale, w której wydobywa się obsydian, w Westeros nazywany smoczym szkłem. Broń wykonana z tego materiału to jedna z niewielu skutecznych broni przeciwko Nocnemu Królowi i jego towarzyszom. Kopalnie, które w siódmym sezonie serialu odwiedzili Daenerys Targaryen i Jon Snow, przed wiekami należały do Dzieci Lasu, rasy, która stworzyła samych Białych Wędrowców.

„Jedną z rzeczy, których dowiadujemy się z tych malowideł, jest to, że Biali Wędrowcy nie wymyślili tych obrazów, wywodzili je od swoich twórców, Dzieci Lasu” – tak komentował symbole David Benioff, jeden z twórców serialu. – „ To są wzory, które mają mistyczne znaczenie dla Dzieci Lasu. Nie jesteśmy pewni, co dokładnie oznaczają, ale spiralne wzory są ważne w wielu różnych kulturach naszego świata i ma sens, że będą one również w tym świecie” – dodał.

Potwierdzeniem związku symbolu z Dziećmi Lasu jest sama scena stworzenia Białych Wędrowców, którą dzięki swoim nieludzkim zdolnościom zobaczył Bran. Samo przeistoczenie człowieka w pierwszego Białego Wędrowca przez Dzieci Lasu miało miejsce w kamiennym kręgu ułożonym w charakterystyczny siedmioramienny wir ze spiralnymi ramionami.

Spiralne kształty i ich znaczenie

Fani serii spekulują, że tajemnicze spiralne wiry z ciał mogą symbolizować odrodzenie lub postęp. Taką symbolikę mają podobne kształty odnalezione przez archeologów w wielu kulturach w rzeczywistym świecie, na przykład na na na angielskim wzgórzu Glastonbury czy w babilońskich zigguratach.Spiralne ramiona przypominają również kształt złotej spirali Fibonacciego, która powszechnie kojarzy się z matematyczną harmonią. Niektórzy fani sugerują, że taka symbolika może oznaczać specjalną misje białych wędrowców, związaną z przywróceniem jakiegoś rodzaju harmonii w świecie „Gry o tron”, na przykład pomiędzy magią ognia, a lodu.

Mistycznie ważna może być także liczba ramion symbolu. Siedem ma szczególną symbolikę w świecie Gry o tron. Oznacza nie tylko liczbę zjednoczonych królestw, ale także bogów w wyznawanej przez większość mieszkańców Westeros religii. Fani wskazują także na fakt, że podobny spiralny kształt, jak tajemnicze symbole Białych Wędrowców, ma również herb Targeryanów. Wciąż nie poznaliśmy pełnego znaczenia tajemniczych symboli i nie wiemy czy mają związek z działaniem Białych Wędrowców. Nie wiemy też czy symbolika tajemniczych kształtów rzeczywiście niesie ze sobą głębsza treść zaplanowaną przez twórców serialu. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że finałowy sezon „Gry o tron” przyniesie nam nowe informacje w tej sprawie.

10. Czego właściwie chce Król Nocy?

To jedno z największych pytań, które pozostaje na razie bez odpowiedzi. Czy Król Nocy dąży do całkowitej dominacji, czy radość przynosi mu sama bitwa? Miejmy nadzieję, że i to wkrótce stanie się jasne.



9. Czy Jamie Lannister zabije Cersei, mimo że może być w ciąży z jego dzieckiem?

Przepowiednia pokazała, że Cersei zginie z rąk swojego młodszego brata, choć nie jest to przesądzone, wciąż pozostaje możliwość, że zabije ją Jaimie lub Tyrion. Należy też pamiętać, że Cersei jest na liście "do zabicia" stworzonej przez Aryę.



8. Czy Rhaegal i Drogon będą musieli zabić Viseriona?

Jeżeli chodzi o smoki, wciąż pozostaje pytanie, czy to do nich należało będzie unicestwienie nieumarłego Viseriona. "Smok zombie", który pozornie jest nie do powstrzymania, może być ujarzmiony tylko przez swoje rodzeństwo.



7. Czy Jon Snow dostanie się na bitwę przy pomocy smoka?

Już wiemy, że jest Targaryenem, dlatego być może zobaczymy Jona Snowa na smoku podczas wyprawy na bitwę z Królem Nocy.



6. Czy Daenerys zajdzie w ciążę z dzieckiem Jona?

To spowodować może zamieszanie w sytuacji, w której wszyscy roszczą sobie prawa do objęcia Żelaznego Tronu. Drugą opcją jest to, że dojdzie do połączenia sił z Targaryenami na najwyższym szczeblu.



5. Czy Cersei zdobędzie Siedem Królestw?

Już raczej pewne jest, że Cersei Lannister nie można ufać. Ponieważ nieumarli starają się zaatakować Siedem Królestw, może ona wykorzystać tę okazję po to, by zdobyć coś dla siebie.



4. Czy Sansa Stark kiedykolwiek polubi Daenerys?

Matka Smoków znalazła się w Winterfell i spotkała się z dość mroźnym powitaniem, szczególnie ze strony Sansy. Czy napięcie między nimi utrzyma ten sam poziom przez wszystkie odcinki, czy dojdzie do pojednania? A może Sansa podejmie bardziej bezpośrednie działania, aby usunąć Daenerys ze swojego domu?



3. Co się stanie z Branem i Jaimem po ich niezręcznym spotkaniu?

Gdy dochodzi do wszystkich ponownych spotkań postaci, które nie widziały się przez dobrych kilka lat, spotkanie oczu Brana i Królobójcy, jest jednym z najintensywniejszych. W pierwszym odcinku "Gry o tron" Jamie próbował zabić młodego Starka, wypychając go z okna wieży.



2. Jak zareaguje Daenerys Targaryen na wieść o tym, że Jon jest jej bratankiem i dziedzicem Żelaznego Tronu?

To równie ważne pytanie, jak pierwsze. Daenerys nie tylko wdała się w romans ze swoim bratankiem, ale także przegrywa roszczenia do tronu, w oparciu o linię sukcesji.



1. Co zrobi Jon Snow po tym, jak poznał swoje pochodzenie?

Jon Snow odkrył, że jest w połowie Targaryenem. Nie tylko jest nieślubnym synem Neda Starka ale także "prawowitym" dziedzicem Żelaznego Tronu. Pytanie brzmi - co zrobi z tą wiadomością Jon, zwłaszcza, gdy na horyzoncie pojawili się Biali Wędrowcy.Czytaj także:

