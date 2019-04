Polska gwiazda okradziona na lotnisku? Aktorka oskarża linie lotnicze

– Właśnie wróciłam do Polski z Mediolanu i okazało się, że zostałam okradziona przez linię lotniczą Lufthansa. Zginęły moje rzeczy od sponsorów do sesji: zegarki, ubrania, okulary. Zniknęła moja kamera z całym materiałem, przede wszystkim zniknęła moja biżuteria, która ma dla mnie znaczenie sentymentalne. Bo to są pamiątki po mojej babci – donosiła na Facebooku zrozpaczona Janoszek.

– Nie wiem czy ktoś z was miał podobną sytuację, jeśli macie jakieś porady, jesteście w stanie w jakiś sposób pomóc, będę wdzięczna – mówiła zapłakana na filmie zamieszczonym na Facebooku. Nagranie zniknęło już z portalu, jednak wypowiedź polskiej aktorki została spisana przez dziennikarzy z kilku portali informacyjnych.

W poniedziałek 15 kwietnia aktorka i modelka zamieściła inny wpis na Facebooku, w którym powtórzyła swoje oskarżenia. „To jedyne zdjęcie, jakie zostało mi z testów nowego Evoque we Włoszech. Reszta niestety była na aparacie, który razem z innymi rzeczami został mi wykradziony z bagażu podczas lotu” – pisała. Tym razem jednak nie wymieniła z nazwy linii lotniczej.

Natalia Janoszek – polska gwiazda w Bollywood

Natalia Janoszek to aktorka, fotomodelka i tancerka, która ma na swoim koncie główne role w bollywoodzkich superprodukcjach. Na początku 2018 roku w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Zdiagnozowano u niej zator i zawał płuc, których przyczynami mogły być długie podróże samolotem i stosowanie tabletek antykoncepcyjnych.

28-letnia Natalia Janoszek o swoich problemach ze zdrowiem opowiedziała m.in. w mediach społecznościowych. „Cieszę się, że żyję. Te słowa nabrały dla mnie ostatnio zupełnie nowego znaczenia. Jeszcze kilka dni temu z nastawieniem, że rok 2018 będzie dla mnie bardzo intensywny, prowadziłam rozmowy na temat 3 nowych filmów, szykowałam się do kilku projektów, planowałam kolejne podróże i pakowałam deskę na długo oczekiwane zimowe wakacje. W jednej sekundzie moje plany legły w gruzach i straciły jakiekolwiek znaczenie” – pisała na Instagramie.