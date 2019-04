Liczba kropek na biedronce siedmiokropce. Pytanie za 75 tys. sprawiło trudności uczestnikowi „Milionerów”

Jarosław Walko z Poznania w ubiegły czwartek rozpoczął grę o milion złotych. Udało mu się osiągnąć prób gwarantowany 40 tysięcy złotych. Wtedy skończył się czas programu. W poniedziałek uczestnik teleturnieju usłyszał pytanie za 75 tysięcy złotych, które przysporzyło mu jednak pewnych trudności.

Ile czarnych kropek na lewej czerwonej pokrywie ma biedronka siedmiokropka?

A: siedem

B: trzy

C: cztery

D: tyle co na prawej

Jarosław Walko na wcześniejszym etapie gry wykorzystał jedno koło ratunkowe – pytanie do publiczności. Przy pytaniu o liczbę czarnych kropek na lewej czerwonej pokrywie biedronki siedmiokropki, zdecydował się wykorzystać pół na pół. Po odrzuceniu dwóch błędnych odpowiedzi, do wyboru zostały warianty B i D. Pan Jarosław mimo tego, że nie był pewny odpowiedzi, postanowił zaryzykować i zaznaczył B. Niestety, okazało się, że była to błędna odpowiedź. Jak wyjaśnił prowadzący program Hubert Urbański, biedronka siedmiokropka ma tyle samo czarnych kropek na lewej, jak i na prawej pokrywie. Jedna kropka jest wspólna dla obu pokryw.