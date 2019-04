Fani zszokowani zdjęciem Sophie Turner. Aktorka zdradziła, co się stanie w „Grze o tron”?

Sophie Turner, czyli serialowa Sansa Stark, opublikowała w poniedziałek zdjęcie na Instagramie. Widać na nim, jak aktorka śpi. „Na cześć premiery ostatniego sezonu. Oto zdjęcie przedstawiające mnie śpiącą” – napisała gwiazda. Fotografia wywołała jednak falę spekulacji.

Sansa umrze?

Część użytkowników zasugerowała w komentarzach, że być może post dodany przez Turner jest swego rodzaju spojlerem zdradzającym, jak potoczą się losy Sansy. Nie, nie chodzi o nagłą przemianę w Śpiącą Królewnę, a uśmiercenie postaci, która jest jedną z głównych bohaterek serii. Śmierć najmłodszej córki Nedda Starka z pewnością zszokowałaby widzów, ale przecież twórcy „Gry o tron” przyzwyczaili nas już do zaskakujących zwrotów akcji.

Czas pokaże, czy zdjęcie Turner to zapowiedź tego, co czeka nas w kolejnych odcinkach czy może materiał, który można odbierać bez żadnych podtekstów. Przypomnijmy, premiera kolejnego odcinka serii już za 22 kwietnia.

„Kres przygody”

– Nastał kres tej przygody. Usłyszałam to w ciszy, jaka zapadła, kiedy dotarliśmy do końca scenariusza w czasie próby czytanej. A potem wszyscy członkowie obsady bez słowa wstali i zaczęli bić brawo naszym reżyserom i scenarzystom czyli Davidowi Benioffowi i Danowi Weissowi – mówi Turner w rozmowie z Dawidem Muszyńskim dla „Wprost”.

– Spędziłam na planie „Gry o tron” ponad osiem lat. Gdy zaczynałam miałam piętnaście, to była moja pierwsza większa rola. Ekipa filmowa stała się dla mnie drugą rodziną i, tak jak Maisie Williams i Isaac William Hempstead, dorastałam na planie na oczach milionów widzów – wyznaje autorka. Wspomina, że musiała w tym czasie zagrać m.in. ból dziewczynki, na oczach której jej ojcu ucinają głowę oraz scenę gwałtu.

Czy wiedziałeś, że...

Jeden z najczęściej nagradzanych seriali

Siedem sezonów Gry o tron zdobyło łącznie 132 nominacje do nagród Emmy oraz 47 statuetek Emmy, siedem nominacji do Złotych Globów i jedną statuetkę (otrzymał ją Peter Dinklage), 18 nominacji do Nagród Amerykańskiej Gildii Aktorów i siedem statuetek, 17 nominacji do Nagrody Krytyków i jedną nagrodę oraz siedem nagród Amerykańskiego Instytutu Filmowego.



Gigantyczna skala produkcji

Od dnia rozpoczęcia pracy nad sezonem czwartym zespół ds. efektów specjalnych zużył łącznie 12 421 funtów (5 634,07 kg) silikonu na protezy do charakteryzacji i 1 102 funtów (499,86 kg) materiału pirotechnicznego Coffee Mate. Najwięcej czasu w charakteryzatorni spędzili aktorzy grający dzieci lasu oraz aktor wcielający się w Górę, bo w ich przypadku charakteryzacja trwała aż do siedmiu godzin. Podczas zdjęć do ośmiu sezonów serialu Gra o tron charakteryzatorzy wykorzystali 12 137 peruk i tresek. Kolor włosów i fryzura Daenerys to efekt trwających ponad dwa miesiące prób z wykorzystaniem siedmiu prototypów peruk. Podczas pracy nad ośmioma sezonami serialu wydano 19 722 dokumentów podróży, zarezerwowano 68 143 pokojów hotelowych, wydrukowano 1 749 zdjęciowych planów pracy i 243 harmonogramów zdjęć.



52 tys. worków sztucznego śniegu, 20 907 świec

Podczas pracy nad ośmioma sezonami "Gry o tro"n, na potrzeby zdjęć w Irlandii Północnej, wykorzystano 3 748 funtów (1,7 tys. kg) gumy i 1,5 tony metalu, z których wykonano broń oraz 1 300 tarcz. Dodatkowo, na potrzeby produkcji zużyto: 52 tys. worków śniegu z celulozy, 163 ton propanu, 3 tys. opakowań materiałów pirotechnicznych, 4 tys. galonów (15,14 metrów sześciennych) sztucznej krwi, 20 907 świec, 25 mil (40,23 km) lin, 22 966 stóp (7 km) impregnowanego płótna z bawełny, z którego uszyto ponad 330 namiotów oraz 50 mil (80,46 km) materiału na kostiumy. Dział budowy dekoracji wykorzystał: 745 mil (1199,45 km) drewna z recyclingu, 60 tys. arkuszy sklejki, 20 tys. śrub i bolców, 65 tys. toreb gipsu, 1 320 galonów (4,99 metrów sześciennych) kleju do drewna, 1,2 tys. płyt styropianu, tysiąc płyt gipsowych, ponad tysiąc mil (1 609,3 km) kabli, 120 kontenerów starych belek zdemontowanych w magazynach i stodołach na terenie całej Europy.



10 846 dni zdjęciowych

W samej Irlandii Północnej na planie serialu pojawiło się 12 986 statystów. Podczas zdjęć do ośmiu sezonów Gry o tron przy produkcji na terenie Irlandii Północnej pracowało 2 tysiące członków ekipy produkcyjnej. Łącznie, podczas zdjęć do wszystkich sezonów Gry o tron, statyści spędzili na planach w różnych krajach 10 846 dni zdjęciowych.



Zdjęcia do "Gry o tron" powstawały w 10 krajach

Zdjęcia do ośmiu sezonów serialu Gra o tron zostały nakręcone w dziesięciu krajach - w Irlandii Północnej, Irlandii, Maroku, na Malcie, w Hiszpanii, Chorwacji, Islandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Szkocji. Ekipa produkcyjna pracowała na 50 planach zdjęciowych w Irlandii - 49 z nich znajduje się na terenie Irlandii Północnej, a jeden w Irlandii. W Belfaście w Irlandii Północnej znajduje się sześć hal zdjęciowych Titanic Studios, gdzie zbudowano wnętrza zamku Winterfell, Czarnego Zamku, Orlego Gniazda, Domu Czerni i Bieli, Salę Twarzy, Wielki Sept Baelora, salę tronową Wielkiej Piramidy w Mereen i ikoniczną salę tronową w Królewskiej Przystani.



"Gra o tron" w 207 krajach

Serial HBO "Gra o tron" zadebiutował na antenie 17 kwietnia 2011 roku. Produkcja emitowana jest w 207 krajach i terytoriach, w tym w 194 krajach i terytoriach jest nadawana w tym samym dniu o i tej samej godzinie. Producenci "Gry o tron" sprzedali łącznie 100 licencji uprawniających do emisji serialu. Jest to produkcja, do której prawa były najczęściej kupowane w całej historii HBO.Czytaj także:

