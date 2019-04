Skąd grymas na twarzy Jona Snowa? Aktor zdradził wstydliwą tajemnicę

Pierwszy odcinek 8. sezonu „Gry o tron”, zatytułowany „Winterfell” , zadebiutował na antenie HBO i w HBO GO w poniedziałek 15 kwietnia. Tego samego dnia twórcy wypuścili materiał, w którym pokazali kulisy powstawania produkcji. Przy okazji wyszła na jaw dość wstydliwa kontuzja jednego z aktorów.

„Gra o tron”. Pierwszy odcinek ósmego sezonu. Zobacz zdjęcia

W odcinku otwierającym ostatni sezon Jon Snow miał okazję dołączyć do Daenerys Targaryen i wraz z nią odbyć lot na smokach. Kit Harrington opowiedział, jak wyglądało kręcenie widowiskowych scen. Aktor nie szczędził przy tym szczegółów na temat urazu, którego doznał. To, co my oglądamy na ekranie jako lot smoka nad zaśnieżonym kanionem, w rzeczywistości polegało na manewrowaniu aktora na czymś w rodzaju mechanicznego byka rodem z symulatorów rodeo.

Właśnie przy okazji jednej z takich scen Kit Harrington miał nieprzyjemną przygodę – Był moment, kiedy Jon niemal spada ze smoka, a ten wije się intensywnie. Wtedy moje prawe jądro utknęło (w siedzisku – red.) i nie miałem czasu, żeby powiedzieć, by to zatrzymać – relacjonował aktor, wywołując rozbawienie ekipy. Już wiecie, skąd zmarszczony grymas na twarzy Snowa podczas lotu?

