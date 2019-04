Za co publiczność kocha Jude'a Law? Aktor znów pojawił się u boku Natalie Portman

Przez większość swojej kariery miał łatkę pięknisia. Jego uroda sprawiała, że na początku obsadzano go w rolach demonicznych dandysów: jak w „Utalentowanym Panu Ripleyu”, „Północy w ogrodzie dobra i zła” czy „Wilde. Historii pisarza”. Nawet w filmie Stevena Spielberga „A.I. Sztuczna inteligencja” zagrał Żigolaka Joe. Kiedy w zeszłym tygodniu świat obiegły jego półnagie zdjęcia z planu drugiego sezonu „Młodego papieża”, na chwilę znowu wszystko skupiło się na tym, jak świetnie – tym razem pomimo upływu lat – wygląda Jude Law.

Choć miał już wówczas na koncie kilka filmów (między innymi oryginalny „eXistenz” Davida Cronenberga), to światu objawił się jako Dickie Greenleaf, dla którego Matt Damon tracił głowę w „Utalentowanym Panu Ripley’u” Anthony’ego Minghelli. Ta rola przyniosła mu pierwszą nominację do Oscara. Zawsze trzymał się go też mundur i historyczny kostium: zagrał rosyjskiego snajpera we „Wrogu u bram”, dezertera w czasie wojny secesyjnej we „Wzgórzu Nadziei” (jego druga nominacja do Oscara), Sherlocka Holmesa, Vortigerna w „Królu Arturze: Legendzie miecza”, Karenina w „Annie Kareninie” u boku Keiry Knightley. Ale to serial Paolo Sorrentino „Młody papież” najlepiej zagrał z wizerunkiem Lawa, wciskając jego posągowo piękną postać w sutannę i robiąc z niego konserwatywną głowę Kościoła.

W „Vox Lux” Jude Law po raz czwarty gra w duecie z Natalie Portman. 15 lat temu spotkali się na planach filmów „Bliżej” i „Wzgórze nadziei”, 3 lata później partnerowali sobie również w „Jagodowej miłości”.

Law nie schodzi również z desek europejskich i amerykańskich teatrów. Jego występy trzykrotnie przyniosły mu nominację do nagrody Lawrence’a Oliviera – jednego z największych teatralnych wyróżnień. Angażuje się też w działalność charytatywną. Aktor ma piątkę dzieci – jego najstarsza córka Iris Law jest modelką.

„Vox Lux”

„Vox Lux” to magnetyzujący portret XXI wieku i świata współczesnej popkultury, a jednocześnie historia dorastania w blasku fleszy, opowieść o utracie niewinności i wykreowanym wizerunku, od którego nie można uciec.

Celeste była nastolatką, kiedy wielka tragedia wywindowała ją na szczyty sławy i zrobiła z niej gwiazdę muzyki pop. Od tej pory media śledziły każdy jej ruch, a jej kariera rozwijała się w cieniu zjawisk, które naznaczyły XXI wiek: ataków terrorystycznych, szkolnych strzelanin, medialnej rewolucji. Dzisiaj Celeste nie jest już tą samą osobą. Po skandalicznym incydencie, który o mały włos nie zrujnował jej kariery, chce wrócić na scenę. Musi ponownie zmierzyć się ze wspomnieniami sprzed lat, a w dodatku – przygotować się do wielkiej trasy koncertowej.

