Polacy pokochali „After”. Film znalazł się na pierwszym miejscu Box Office

Co więcej wynik ten jest dwa razy lepszy niż ostatnich blockbusterów „Shazam!” i „Dumbo”. Pozostawił je w tyle w miniony weekend: „Shazam!” – 2 miejsce, niespełna 56 tys. widzów; „Dumbo” – 3 miejsce, prawie 48 tys. widzów. To wynik wyższy niż początki kultowych młodzieżowych serii takich jak „Saga Zmierzch”, „Igrzyska Śmierci” czy „Step Up”.

„After” – o czym jest?

Pilna uczennica i oddana córka Tessa Young zaczyna pierwszy rok college’u z wielkimi ambicjami. Doskonale wie, co chce osiągnąć, jaką drogą ma podążać i kim powinna się stać. To uporządkowane życie rozpadnie się jak domek z kart w chwili, gdy Tessa spotka tajemniczego Hardina Scotta. W jego spojrzeniu kryje się mrok, jego ciało pokrywają tatuaże, a jego zachowanie pełne jest buntu. Hardin jest wszystkim, czego Tessa starała się unikać w dotychczasowym życiu, ale po jednym spotkaniu nad jeziorem stanie się wszystkim, czego Tessa będzie odtąd pragnąć. Chłopak otworzy przed grzeczną i do bólu przyzwoitą Tessą, świat uczuć, doznań i namiętności o jakie nigdy wcześniej, by siebie nie podejrzewała. Odtąd nic już nie będzie takie samo…szczególnie, że wkrótce na jaw wyjdzie tajemnica z przeszłości Hardina Scotta.

Za reżyserię filmu odpowiada Jenny Gage. W obsadzie znaleźli się:

Josephine Langford

Hero Fiennes Tiffin („Harry Potter i Książę Półkrwi”, „Tunel”)

Selma Blair („Legalna blondynka”, „Szkoła uwodzenia”, „Ostrożnie z dziewczynami”, „Hellboy”)

Peter Gallagher („Seks, kłamstwa i kasety wideo”, „American Beauty”, „Złe mamuśki 2”)

