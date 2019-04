Molesta Ewenement w dokumencie HBO. Studio opowie o legendzie polskiego rapu

Prace nad dokumentem o Moleście potwierdza jak na razie jeden z członków zespołu, „Vienio”. Mówił o tym już m.in. na łamach Nowa TV czy Noizz.pl. – Prace trwają, nagrano już trailer. Z tego co wiem, reżyser wciąż szuka historii schowanych między blokami – zdradził raper w rozmowie z dziennikarzami portalu. Nieco dłuższej wypowiedzi udzielił Nowa TV.

— Powstaje teraz dokument o Moleście produkowany przez HBO. Mogę wam już powiedzieć, że to będzie wielki dokument. Prawdopodobnie będziecie się mogli dowiedzieć z każdej perspektywy, jak to było. Co mówił Włodek, co mówił Pelson, Wilku i nasi przyjaciele z każdej ze stron. Czekajcie na to, to się dowiecie – zapowiadał.

Z jego słów możemy wnioskować, że ujawnione zostaną kulisy rozpadu Molesty. Już w marcu w rozmowie z portalem Fakt24.pl przedstawił swoją wersję wydarzeń. Istotnym czynnikiem kończącym współpracę Vienia, Włodiego i Pelsona miał być alkohol. Zakończenie projektu znanego jako Molesta Ewenement miało zostać przypieczętowane jednym SMS-em.

Dokument o legendarnym w rapowym środowisku zespole ma mieć premierę w serwisie HBO:GO. Za reżyserię odpowiada Bartek Paduch, znany m.in. z filmu dokumentalnego „Totart – czyli odzyskiwanie rozumu”. W swojej karierze stworzył już kilkanaście produkcji, współpracował też przy kilku wysokobudżetowych filmach, takich jak „Układ Zamknięty” Ryszarda Bugajskiego czy „Czarny Czwartek – Janek Wiśniewski padł” Antoniego Krauze.

