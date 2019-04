Michał Żebrowski zarzuca TVP manipulację. Domaga się opublikowania całej rozmowy

Michał Żebrowski odnosi się do sobotniego wydania magazynu alarm w TVP1. W programie poruszono wątek strajku nauczycieli i zaangażowania celebrytów, którzy popierają protest. Pojawiły się w tym kontekście wypowiedzi m.in. Anji Rubik, Michała Żebrowskiego czy Mai Ostaszewskiej. Dyrektor Teatru 6. piętro na Facebooku odniósł się do materiału i zarzucił TVP manipulację. W ubiegłą środę, o g. 16:01 zadzwoniła do mnie pewna pani, podając się za dziennikarkę TVP. Nie przypominam sobie, by poinformowała mnie, że nagrywa rozmowę. Prosiła o wywiad w sprawie strajku nauczycieli. Kulturalnie odmówiłem – oczywiście dokładnie tłumacząc dlaczego. Następnie usłyszałem mój głos, tzn – pociętą i zmanipulowaną wypowiedź złożoną z fragmentów naszej rozmowy – w pr. TVP „Alarm” – pisze aktor.

W programie pojawiła się – jak pisze aktor, jego ucięta wypowiedź. „Ja jestem w ogóle zdziwiony, że pani do mnie. Bardzo dziękuję, bo od czterech lat jestem osobą, która w ogóle nie została zaproszona do żadnego programu. Chciałbym zakończyć rozmowę i przeprosić, bo może nastaną takie czasy, kiedy Telewizja Polska znowu będzie Polska” – tak brzmiał fragment zacytowany przez TVP.