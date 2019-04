„Milionerzy”. Uczestnik miał problem z pytaniem o „niezwykle niebezpieczne wyprzedzanie”. Znałeś odpowiedź?

Aby zgarnąć pieniądze, uczestnik 257 odcinka programu „Milionerzy” musiał poprawnie odpowiedzieć na pytanie: „Jaką nazwę zyskało niezwykle niebezpieczne wyprzedzanie?” . Oto odpowiedzi, spośród których mógł wybrać:

A) na kopertę B) na gazetę C) na pocztówkę D) na encyklopedię.

Poprawna odpowiedź to B – na gazetę. Oznacza to wyprzedzanie rowerzysty przez samochód w odległości bardzo bliskiej od roweru i niezastosowanie się do wymaganej odległości. W sytuacji wyprzedzania, zarówno kierowcy samochodów jak i motocykliści, muszą zachować przynajmniej 1 metr odległości.

Uczestnik odcinka wykorzystał już przy tym, pierwszym pytaniu, koło ratunkowe „pytanie do publiczności” . 49 procent obecnych wskazało odpowiedź B, a mężczyzna postanowił im zaufać. Tym sposobem udało mu się przejść do kolejnego pytania.

Czytaj także:

Liczba kropek na biedronce siedmiokropce. Pytanie za 75 tys. sprawiło trudności uczestnikowi „Milionerów”