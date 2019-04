„Gra o tron”. Zauważyłeś wszystkie odniesienia do poprzednich sezonów? Twórcy umiejętnie je ukryli

Doczekaliśmy się! W końcu oglądać możemy ósmy sezon "Gry o tron". W poniedziałek na HBO GO dodany został pierwszy odcinek finałowej serii, w którym znalazło się mnóstwo odniesień do poprzednich sezonów, głównie do pierwszego, którego premiera miała miejsce w 2011 roku. Oto 13 szczegółów, których mogłeś nie zauważyć.