Krzysztof Ibisz poddał się operacjom plastycznym? Prezenter skomentował plotki

Dziennikarz przyznał, że po ukończeniu 40 roku życia zrobił sobie przerwę od treningów oraz porzucił zdrową dietę. – Wyglądałem naprawdę źle. To był moment zapuszczenia się. Pomyślałem sobie, że to jest równia pochyła. Jeśli nie wezmę się za siebie, to coraz trudniej będzie się z tego odkopać – wyjaśnił. Po kilku latach postanowił jednak powrócić do zdrowego stylu życia. – Dobre zdrowie, młody wygląd i znakomite samopoczucie zawdzięczam zaledwie trzem czynnikom: aktywności fizycznej, właściwemu odżywianiu i regeneracji. Nadwaga jest przyczyną całej gamy najpoważniejszych możliwych chorób m.in. nadciśnienia, miażdżycy, chorób onkologicznych czy chorób – tłumaczył prezenter.

Dziennikarz zwrócił uwagę na fakt, iż dbanie o siebie nie wymaga dużych nakładów finansowych. – Mam jeden krem do twarzy, piankę do golenia i nożyk. Treningi można robić w domu. Kupować dużo warzyw, które nie są drogie. To jest proste, tylko trzeba wiedzieć jak to robić – przekonywał. Ibisz zaprzeczył również, jakoby poddawał się kiedykolwiek operacjom plastycznym. – Pomyślałem, że zaapeluję, żeby Państwo nie robili sobie operacji plastycznych, o ile nie ma do tego wskazań medycznych: po wypadkach czy na przykład przy widocznych defektach, powodujących depresję. Nie ma nic piękniejszego niż naturalność – stwierdził. – Obecnie za oceanem króluje trend powrotu do naturalności. Mam nadzieję, że dotrze on wkrótce do Polski – zaznaczył.