Angelina Jolie i Brad Pitt oficjalnie rozwiedzeni. Czego nie udało im się ustalić?

Aktorka Angelina Jolie złożyła pozew o rozwód z Bradem Pittem w 2016 roku powołując się na „różnice nie do pogodzenia” . Z dokumentów wynikało, że para rozstała się 15 września 2016 roku – dwa lata i miesiąc po ślubie w sierpniu 2014 roku oraz prawie 10 wspólnie spędzonych latach.

Pitt i Jolie mają wspólnie szóstkę dzieci – 16-letniego Maddoxa, 15-letniego Paxa, 14-letnią Zaharę, 12-letnią Shiloh oraz 10-letnie bliźniaki Knoxa i Vivvienne. Według CNN, byli już małżonkowie wciąż szukają drogi porozumienia co do pogodzenia opieki nad dziećmi. Brad Pitt chce, aby wspólnie wychowywali dzieci, Jolie chce, aby dzieci były tylko z nią.

Rozwód Jolie-Pitt

W rozmowie z CNN adwokat Randy Kessler tłumaczy, że decyzja sądu pozwala Pittowi i Jolie nie być już małżeństwem, jednocześnie kontynuując prace nad kwestiami takimi jak opieka nad dziećmi. – Kalifornia to jeden z niewielu stanów w USA, które pozwalają stronom na rozwód bez przymusu rozwiązania od razu wszystkich kwestii – wyjaśniał. – Dla przykładu w Georgi i większości stanów rozwód wymaga od stron ustalenia wszystkich kwestii jak opieka, alimenty czy podział majątku, ponieważ to motywuje ludzi do zakończenia negocjacji – dodał. Kessler mówił w rozmowie z CNN, że „nie dziwi się, że sąd zastosował takie wyjście w przypadku rozpadu związku Jolie-Pitt” . – Gdy w takie sprawy zamieszane są dzieci to lepiej zrobić to dobrze, niż się spieszyć. Wygląda na to, że sąd próbuje chronić dzieci – dodał.