Nie przetrwasz sam. Netflix pokazał zwiastun 2. sezonu serialu „The Rain”

„The Rain” to pierwszy duński serial oryginalny Netfliksa. Znany nam świat to już przeszłość. Sześć lat po tym, jak w wyniku epidemii wywołanej morderczym wirusem przenoszonym przez deszcz umiera niemal cała populacja Skandynawii, duńskie rodzeństwo opuszcza bezpieczny bunkier i odkrywa straszliwą prawdę o losach ludzkości. Wkrótce potem brat i siostra dołączają do grupy innych młodych ocalałych. Razem wyruszają w niebezpieczną podróż przez opustoszałą Skandynawię w poszukiwaniu śladów życia. Poszukują także swoje ojca, naukowca, który zostawił ich w bunkrze i nigdy do nich nie wrócił. Wszystko wygląda na to, że on może mieć lekarstwo.

Kolejny sezon serialu będzie skupiał się na losach Rasmusa, po tym, jak ujawnione zostało, że jest odporny na wirusa. Mimo to jednak jest jego nosicielem, więc przebywanie w jego pobliżu jest ogromnym ryzykiem złapania wirusa. Genetyka chłopaka jest kluczem do wyleczenia wirusa, jednak aby dokonać tego odkrycia, ten musiałby umrzeć. W tym czasie inni ocalali polują na Rasmusa, wierząc, że tylko jego zabicie pozwoli na zdobycie lekarstwa.

Produkcja serialu „The Rain” i aktorzy

Twórcami serialu „The Rain” są Jannik Tai Mosholt („Rząd”, „Rita”, „Bedrag”), Esben Toft Jacobsen („Wielki niedźwiedź”, „Daleko daleko”) i Christian Potalivo („Dicte”, „Nowi lokatorzy”, „Lang historie kort”). W rolach głównych występują Alba August („Förtroligheten”, „Jordskott” i „Unga Astrid”), Mikkel Boe Følsgaard („Kochanek królowej”, „Scheda”), Lucas Lynggaard Tønnesen („Tidsrejsen”, „Kobieta w klatce”), Lars Simonsen („Most nad Sundem”, „Braterstwo”), Iben Hjejle („Dicte”, „Przeboje i podboje”), Angela Bundalovic („Zakochani widzą słonie”, „Gwałt”), Sonny Lindberg („Scheda”, „Anti”), Jessica Dinnage („Winni”, „Mistrz”), Lukas Løkken („En-To-Tre-Nu!”) oraz Johannes Kuhnke („Turysta”).

Czytaj także:

Monika Borzym pojawiła się na okładce magazynu „Playboy”. Pokazała odważne zdjęcie