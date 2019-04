Wracają popularne seriale. HBO udostępniło listę nowości na maj

"Barry" 2. sezon - premiera finałowego odcinka 20 maja, HBO

Drugi sezon serialowej czarnej komedii HBO z Billem Haderem w roli głównej o perypetiach niskobudżetowego płatnego zabójcy, który niespodziewanie rozpoczyna przygodę z aktorstwem w Los Angeles.



"Gra o tron" 8. sezon - premiera finałowego odcinka 20 maja, HBO

Będący ekranizacją bestsellerowej sagi George’a R.R. Martina kultowy serial HBO powraca z finałowym sezonem.



"Smilf" 2. sezon - premiera finałowego odcinka 18 maja, HBO3

Drugi sezon serialu opowiadającego o wzlotach i upadkach dwudziestokilkuletniej, samotnej matki z Bostonu.



"Lepsze życie" 3. sezon - premiera finałowego odcinka 18 maja, HBO3

Matka trójki dziewcząt stara się spełniać swoje marzenia i zarabiać na życie jako aktorka w Los Angeles.



"Gwiazda szeryfa" 2. sezon - premiera finałowego odcinka 17 maja, HBO

Drugi sezon serialu kryminalnego z Timem Rothem w roli policjanta, który musi poradzić sobie nie tylko ze skomplikowanymi zawodowymi sprawami, ale również problemami życia rodzinnego.



"Figurantka VI" - premiera finałowego odcinka 13 maja, HBO

Satyryczne spojrzenie na skomplikowany świat wielkiej polityki. Finałowy sezon nagradzanego serialu HBO z brawurową Julią Louis-Dreyfus w roli głównej.



"Współczesna rodzina" 10. sezon - kontynuacja, HBO3

Dziesiąty sezon serialu komediowego przedstawiającego codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny.



"Fargo III" - kontynuacja, HBO3

Trzeci sezon obrazu opowiada o rywalizacji między dwoma braćmi, która zaczyna wymykać się spod kontroli. Ewan McGregor w podwójnej roli.



"The Act" - kontynuacja, HBO3

Bohaterką pierwszego sezonu serialu kryminalnego jest Gypsy Rose Blanchard, która próbuje uciec przed toksycznym związkiem z nadopiekuńczą matką.



"Gentleman Jack" - kontynuacja, HBO

Historia charyzmatycznej właścicielki ziemskiej, która zasłynęła swoim pamiętnikiem dokumentującym jej homoseksualny związek, liczne podróże i próby odnowienia rodzinnego domu.



"Cudotwórcy" - kontynuacja, HBO3

Serial komediowy z Danielem Radcliffem w roli anioła, który stara się przekonać Boga, aby ten nie skazywał ludzkości na zagładę.



"Roswell, w Nowym Meksyku" - kontynuacja, HBO3

Po powrocie do rodzinnego Roswell Liz odkrywa, że jej ukochany ze szkolnych lat jest przybyszem z obcej planety. Serial z elementami science fiction inspirowany cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic”.



"Templariusze" II - premiera pierwszego odcinka 24 maja, kolejne w piątki, HBO

Drugi sezon serialu o templariuszach – najbardziej tajemniczym i wpływowym zakonie rycerskim czasów średniowiecza.



"Billions IV" - premiera pierwszego odcinka 10 maja, kolejne w piątki, HBO

Czwarty sezon serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą.



"Słodkie kłamstewka: Perfekcjonistki" - premiera pierwszego odcinka 7 maja, kolejne we wtorki, HBO

Nowy serial o perfekcyjnym miasteczku, w którym niespodziewanie dochodzi do morderstwa.



"Czarnobyl" - premiera pierwszego odcinka 7 maja, kolejne we wtorki, HBO

Miniserial „Czarnobyl” przedstawia fabularyzowaną historię awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Była to jedna z najtragiczniejszych w skutkach katastrof spowodowanych przez człowieka, a jednocześnie zdarzenie, w którym wielu bohaterskich ratowników poświęciło własne zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami niewyobrażalnego kataklizmu. Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zobaczymy w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora.



"Obsesja Eve" sezon 2 - premiera pierwszego odcinka 5 maja, kolejne w niedziele, HBO3

Eve (Sandra Oh) jest agentką MI6, Villanelle (Jodie Comer) natomiast to piękna, psychopatyczna zabójczyni. Kobiety łączy obopólna obsesja na swoim punkcie. Do ich historii wracamy w tym samym momencie, w którym zostawiliśmy je poprzednio. Drugi sezon otwiera scena, w której Eve zatacza się i nie ma pojęcia, czy kobieta, którą dźgnęła, jest żywa czy martwa. Agentka musi znaleźć Villanelle, zanim zrobi to ktoś inny. Tym bardziej, że nie jest jedyną osobą, która jej szuka...