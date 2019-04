Jeden aktor – wiele postaci, czyli Mike Myers w nowym projekcie Netfliksa

Nowe 6-odcinkowe dzieło tworzone dla Netfliksa nie ma jeszcze nawet tytułu. Wiemy o nim tylko tyle, że zagra w nim Mike Myers, który wcieli się w kilka ról jednocześnie. Producentami wykonawczymi odpowiedzialnymi za ten serial będą John Lyons, Jason Weinberg oraz właśnie Myers. Ten ostatni ma świadomość faktu, że Neflix dał mu wspaniałe pole do popisu. W oświadczeniu wydanym przy okazji zawarcia umowy użył nawet określenia „plac zabaw”.

Myers to aktor znany głównie z serii filmów komediowych „Austin Powers”. Zdarzały mu się jednak role także w poważniejszych produkcjach, jeśli za takie uznamy „Bękarty wojny” Quentina Tarntino czy „Bohemian Rhapsody” Bryana Singera.

Nie znamy jeszcze fabuły ani daty premiery nowej produkcji z Myersem. CNN przekazał, że odcinki mają mieć po około 30 minut i nawiązywać do występów aktora w programie „Saturday Night Live”, od których zaczynał on swoją karierę. Ostatnią aktywnością Myersa był program „The Gong Show”, w którym wykonywał on obowiązki prowadzącego.

