Pogram telewizyjny na Wielki Piątek. Co warto obejrzeć?

"Pasja" - Polsat godz. 23:15

Dramat z 2004 roku w reżyserii Mela Gibsona. Główne role zagrali: James Caviezel, Maia Morgenstern i Monica Bellucci. Film przedstawia ostatnie dwanaście godzin w życiu Jezusa z Nazaretu w dzień jego ukrzyżowania w Jerozolimie.



"Zmartwychwstały" - TVN7 godz. 23:00

Amerykański dramat biblijny z 2016 roku w reżyserii Kevina Reynoldsa. W głównych rolach: Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth, Cliff Curtis. W 33 roku naszej ery trybunał w Judei ma za zadanie odnaleźć zaginione ciało Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał.



"Królewna Śnieżka i Łowca" - TVN7 godz. 21:00

Amerykańsko-brytyjski film fantasy z 2012 roku w reżyserii Ruperta Sandersa. Powstał na podstawie baśni braci Grimm "Królewna Śnieżka". Łowca otrzymuje rozkaz zabrania Królewny Śnieżki do lasu, aby tak zginęła. W końcu staje się jej obrońcą i mentorem w celu pokonania Złej Królowej.



"Skazani na Shawshank" - Polsat godz. 20:05

Adaptacja powieści Stephena Kinga to historia bankiera, który został niesłusznie skazany na dożywocie. W rolach głównych zobaczyliśmy m.in. Tima Robbinsa i Morgana Freemana, a produkcja doczekała się aż siedmiu nominacji do Oscara oraz dwóch do Złotych Globów. Film wprawdzie ostatecznie nie otrzymał żadnej z prestiżowych statuetek, ale wciąż jest doceniany przez widzów.



"Tarzan: Legenda" - TVN godz. 20:00

Film akcji z 2016 roku w reżyserii Davida Yatesa. W głównych rolach: Alexander Skarsgård, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Margot Robbie i Djimon Hounsou. Tarzan, przyzwyczajony do życia w Londynie, zostaje wezwany do swojego dawnego domu - dżungli, aby zbadać działalność w obozowisku górniczym.Czytaj także:

