Spiralny symbol z rozczłonkowanych ciał w „Grze o tron”. „To jak Szatan i odwrócony krzyż”

Uwaga! Tekst zawiera spoilery dotyczące serialu „ Gra o tron ” .

Spiralny symbol

Tormund (Kristofer Hivju), Beric Dondarrion (Richard Dormer) i inni, pod koniec pierwszego odcinka 8. sezonu serialu są w Ostatnim Domostwie – siedzibie rodu Umber na Północy. Poza zamkami Nocnej Straży jest to najbardziej wysunięty na północ przyczółek Siedmiu Królestw. Właśnie tam Beric zabija nieumarłego Neda Umbera swoim płonącym mieczem, zapalając spiralny symbol.

Lord Ned Umber to 10-letni chłopiec, który w końcówce ostatniego sezonu obiecał swoją wierność Starkom. To syn Smalljona Umbera, wnuk Greatjona Umbera, a po śmierci ojca w Bitwie Bękartów lord Ostatniego Domostwa.

Spiralny symbol widzieliśmy już wcześniej. W trzecim sezonie w ten sam sposób rozczłonkowano części ciała Nocnych Strażników i koni. Ponownie zobaczyliśmy ten symbol w sezonie 5., kiedy Dzieci Lasu stworzyły Króla Nocy, a następnie w sezonie 7. na rysunkach w jaskiniach w Smoczej Skale. Nadal nie znamy jego znaczenia, jednak najwyraźniej jest to znak Białych Wędrowców.

„Jak Szatan i odwrócony krzyż”

O symbol pytany był w wywiadzie dla „New York Post” autor scenariusza do pierwszego odcinka finałowego sezonu serialu Dave Hill. – Jak widzieliśmy w scenie z Branem i Trójoką Wroną – zaczął twórca, odnosząc się do jednej z najbardziej znaczących, ale często pomijanych wizji w odcinku „The Door” w szóstym sezonie. – Spiralny wzór był święty dla Dzieci Lasu, które stworzyły Króla Nocy, poświęcając schwytanego człowieka. Król Nocy następnie przyjął tę symbolikę jako rodzaj bluźnierstwa, na podobieństwo Szatana i odwróconego krzyża – wyjaśnił.

Mistyczne znaczenie dla Dzieci Lasu

A jak komentował symbol David Benioff? – Jedną z rzeczy, których dowiadujemy się z tych malowideł, jest to, że Biali Wędrowcy nie wymyślili tych obrazów, wywodzili je od swoich twórców, Dzieci Lasu – mówił. – To są wzory, które mają mistyczne znaczenie dla Dzieci Lasu. Nie jesteśmy pewni, co dokładnie oznaczają, ale spiralne wzory są ważne w wielu różnych kulturach naszego świata i ma sens, że będą one również w tym świecie – dodał.

Spiralne kształty i ich znaczenie

Fani serii spekulują, że tajemnicze spiralne wiry z ciał mogą symbolizować odrodzenie lub postęp. Taką symbolikę mają podobne kształty odnalezione przez archeologów w wielu kulturach w rzeczywistym świecie, na przykład na na na angielskim wzgórzu Glastonbury czy w babilońskich zigguratach.Spiralne ramiona przypominają również kształt złotej spirali Fibonacciego, która powszechnie kojarzy się z matematyczną harmonią. Niektórzy fani sugerują, że taka symbolika może oznaczać specjalną misje białych wędrowców, związaną z przywróceniem jakiegoś rodzaju harmonii w świecie „Gry o tron”, na przykład pomiędzy magią ognia, a lodu.

Mistycznie ważna może być także liczba ramion symbolu. Siedem ma szczególną symbolikę w świecie „Gry o tron”. Oznacza nie tylko liczbę zjednoczonych królestw, ale także bogów w wyznawanej przez większość mieszkańców Westeros religii. Fani wskazują także na fakt, że podobny spiralny kształt, jak tajemnicze symbole Białych Wędrowców, ma również herb Targeryanów. Wciąż nie poznaliśmy pełnego znaczenia tajemniczych symboli i nie wiemy czy mają związek z działaniem Białych Wędrowców. Nie wiemy też czy symbolika tajemniczych kształtów rzeczywiście niesie ze sobą głębsza treść zaplanowaną przez twórców serialu. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że finałowy sezon „Gry o tron” przyniesie nam nowe informacje w tej sprawie.

Czytaj także:

Zdjęcia sprzed lat – jak zmieniła się obsada serialu „Gra o tron”? „Legendy”, „Wyglądacie jak dzieciaki”