Grafika poniosła wyobraźnia? Okładka magazynu z Anne Hathaway wywołała burzę

„Tatler” to wydawane Wielkiej Brytanii pismo kobiece. Na okładce najnowszego wydania pojawiła się 36-letnia aktorka i piosenkarka oraz zdobywczyni Oscara za rolę w „Les Misérables. Nędznicy” Anne Hathaway. Jest ona bardzo znana na całym świecie, w Polsce głównie z hitów takich jak „Diabeł ubiera się u Prady” czy „Pamiętnik księżniczki” .

Hathaway na co dzień dzieli się swoimi zdjęciami na Instagramie, bardzo często pojawia się także w programach telewizyjnych, stąd nawet jeżeli ostatnio nie oglądaliście jej na wielkim ekranie, najprawdopodobniej pamiętacie, jak wygląda. Fanów na całym świecie zadziwiła udostępniona dwa dni temu w sieci nowa okładka magazynu „Tatler” , na którym twarz aktorki jest wygładzona do granic możliwości, jej oczy są nienaturalnie przyciemnione, a usta rozciągnięte. Wydaje się, że to kolejny przykład tego, jak potrafi ponieść grafików program Photoshop. W sieci pojawiły się trzy fotki. Sami oceńcie, czy waszym zdaniem Hathaway przypomina na nich siebie.

